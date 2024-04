Durante DCG su afterparty a lansa su tema nobo pa C71: Dance in paradise. Un tema colorido cu ta duna espacio y ta habri caminda pa resalta creatividad y fantasia. Meta ta pa un biaha mas DCG luci grandemente manera den C70, danki na e ambiente di nos DUSHI people.



Manera e tema mes ta bisa: Music Brings Us Together. Musica ta crusa puente, frontera y cultura y ta trece nos tur hunto. Music is the only language we know!

DUSHI CARNIVAL GROUP TA GRADICI JEON & BAND

DUSHI y Jeon & Band ta cera 4 aña di colaboracion, sumamente agradecido pa e aporte di Jeon & Band na Dushi Carnival Group. Jeon tin e talento pa conkista mundo y nos ta apoya y desea Jeon tur clase di exito den su mision di hiba y carga Aruba su nomber internacionalmente. JEON POR!



BANDA NOBO DURO E CAS MUSICAL DI CASPERCu esaki ta cuminsa un era musical nobo pa DCG. E banda cu lo ta acompañando Dushi e proximo añanan ta nada mas y nada menos e banda DURO, e cas musical di Casper, e rookie cu a conkista tur hende su paladar musical cu su soca.Mighty Campo: ta ken por lubida su trayectoria largo den e festivalnan di Calypso & Roadmarch.E maestro musical Sergio Barrios cu lo ta na timon di pone e ambiente cu nos tur por a sinti y gosa di dje durante DCG su afterparty. Keda pendiente pa mas!

DUSHI CARNIVAL GROUP TA GRADICI TUR SPONSERNAN

Guardian Group, Carquest, Kendall, Domino’s Pizza, Andina Ice, Swift Distribution, OCL Shipping, Eden Garden Coffee House, Arubiano, Ricardo’s Restaurant, Lotto pa Deporte, y ta agradeci di antemano pa nan apoyo den C71.

Un danki di curason na tur nos boluntarionan pa un servicio excepcional den tur e paradanan.

NOS REINANAN

E corona di nos Reinanan tabata e aceptacion di nos pueblo Carnavalesco. DCG ta sumamente orguyoso di nos Sra. Carnaval Michelle Gerritsma Thijsen y Reina Hubenil Aliyah Ridderstap na ken nos ta agradecido pa a engrandece nos grupo.

Pronto nos lo corona nos Reinanan pa C71.

DUSHI CARNIVAL GROUP PREMIONAN:

Cu hopi orguyo nos ta gradici nos seccionan cu a sa di arasa cu tur premio, un pabien na nos DUSHI SECTION, cu seccion campeon y seccion mas luhoso. Na Endy Mendez cu Body Road luhoso.

Un “shout out” grandi pa Massive Brassband Int. cu Brassband of the year.

Nos ta sumamente entusiasma y ta den preparacion acelera pa pronto presenta nos costumes na nos Dushi People.

Pa mas informacion 592 7970 of follow nos facebook y Instagram page.

Dance in Paradise – Music brings us together.

Dushi Carnival Group ta cla pa 2025!