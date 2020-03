Durante Toque de Queda: Bo mag di ta riba bo tereno, veranda, pero no sali for di cura

Fiscal di Ministerio Publico sra Yolanda Pronk durante conferencia di Gobierno a informa cu e toque de queda su prome dia 29 hende a haya un boet y 2 di e personanan a haya extra door di a resisti contra nan detencion. Sra Pronk a informa cu e hendenan no ta detene mas, nan tin un boet y nan tin cu paga e boet dentro di dos siman na Ministerio Publico. Maske cu Ministerio Publico ta cera debi na e situacion y por paga e boet online por busca informacion riba facebook page y tin cu paga e boet online. Si e hendenan dicidi cu nan no paga e boet den dos siman nan lo tin problema y nan lo tin cu presenta dilanti hues. Eynan automaticamente e ta aumenta e ta depende di casa situacion. Si hues ta di acuerdo cu fiscal y impone un boet mas halto y e persona dicidi cu e no ta paga esaki tampoco e ora ey no ta resta nos nada pa manda e personanan aki dia pa e dianan cu ta responde na e suma di boet cu cada persona ta haya. Un suplica na publico Arubano keda cas nos no tin nada di haci riba caya y polis ta actua hopi fuerte. Na final di e siman aki Ministerio Publico y Cuerpo Policial lo bay evalua si e manera cu actua ta bon of mester bay mas severo.

A puntra Sra Pronk di Ministerio Publico durante e toque de queda con e hendenan tin cu ta ria nan tereno Sra Pronk a splica cu den e articulo specifico ta poni cu no ta permiti pa bo ta pafo di bo cas, cu ta prohibi pa bo ta pafo di bo cas, riba bo tereno si pasobra e ta bo tereno y ta pertenece na bo cas. Pero manera bo subi caminda publico e ora bo ta bira problema y bo ta core e riesgo di keda deteni. Riba bo tereno, veranda bo mag di ta.

Comments

comments