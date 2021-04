Durante su lansamento riba lista berde dr mr Rycond Santos do Nascimento tabata cla “No para na banda. Actua!”

E lema ‘No para na banda. Actua’, ta loke a caraterisa e discurso di e candidato nobo, e carismatico y humilde dr mr Rycond Santos do Nacimento na momento cu el a lansa su mes riba lista di partido AVP. El a cuminsa cu e bunita storia di Rey Salomon kende a pidi Dios pa dune sabiduria pa e por a goberna un pueblo. Dios no a dune solamente sabiduria, pero tambe honor y rikesa. Rycond ta bisa cu e storia di Salomon a haci un impacto grandi riba dje for di tempo e tabata un mucha di 9 aña. E ta sinti un sorto di solidaridad cu Rey Salomon. “Mi tambe semper a bay en busca di conocimento, husticia y e necesidad pa actua y haci lo maximo pa esnan rond di mi. Esey ta ken mi ta. E buskeda di conocemento, husticia y e necesidad di actua y haci lo maximo pa esnan rond di mi, a inspira y a motiva mi durante henter mi bida. Confronta cu situacionnan dificil den bida, mi conocemento, mi experiencia y mi consenshi ta bisa mi cu mi no por djis accepta of para na banda. Cu mi mester actua”!

Santos do Nascimento a bisa cu e ta haya un lastima cu decisionnan robez ta wordo tuma mientras cu tin tanto hende cu capaicdad pa haci miho, pa actua husto y cu mas diligencia pa construi un miho Aruba. “Mi ta un hurista specialisa riba tereno di derecho constitucional y derecho administrativo. Desde 2009 mi ta docente universitario den e area aki. Como docente di e materianan aki semper mi a pone hopi enfasis riba e importancia di e principionan di democracia y di e estado di derecho. Segun e estado di derecho gobierno y e aparato gubernamental mester keda mara na derecho pa asina garantiza e libertad di cada ciudadano. Segun democracia cada ciudadano mester por tin un voz pa participa na e dialogo encuanto maneho di gobierno y un voz den decisionnan importante pa su pais.”

Rycond ta lamenta cu aki tambe nos conoce un cultura di represaya y liderazgo autoritario. E liderazgo arbitrario aki a conduci entre otro na e medida di austeridad pa bezuinig 5 miyon florin pa luna riba salubridad publico. Aparentemente gobierno no tabatin niun calculo pa sostene e suma di 5 miyon pa luna y tampoco niun dialogo cu e sector medico. Ora a cuminsa pone presion riba gobierno pa splicacion di e bezuinigingsplan aki, gobierno a tira culpa riba AZV, CAft y Hulanda. Na final gobierno kier a core haci estudio y busca dialogo cu e stakeholders despues cu daño a wordo haci.”

Cu varios ehempel Santos do Nascimento a indica con liderazgo autoritario claramente a conduci na un maneho inefectivo di enseñansa: a crea resistencia, discordia y frustracion bou maestronan. Maestronan ta sinti nan mes desanima, desrespeta y viola cu consecuencia riba calidad di e educacion cu nos yiunan ta haya. Liderazgo autoritario tambe a conduci na presion riba un minister cu kier a inicia retiro di algun spirito.

Liderazgo autoritario a conduci cu e gabinete Wever-Croes a cay sin ningun motibo constitucional, pero solamente pa motibonan politico. Pa motibonan politico e gabinete a dicidi di entrega retiro sin consulta cu parlamento. Obviamente liderazgo autoritario no conoce un respet real pa nos democracia: door di tuma retiro sin pidi aprobacion di parlamento e gabinete a tuma e postura autocratico.

Mi ta rechasa e liderazgo autoritario y mi kier boga awe pa nos tur para pa un liderazgo democratico participativo a base di dialogo. Mester bin fin na liderazgo autoritario, na e mentalidad cu ta existi ‘Arubiano prominente’ y un sistema cu no ta respeta e principionan di democracia y estado di derecho.

