Durante sesion cu stakeholders KVK ta pidi Gobierno mas tempo

Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) hunto cu otro gremionan comercial a reuni cu gobierno pa elabora riba e topico di e reforma fiscal cu gobierno a presenta. KvK a haya 10 minuut pa trece su punto dilanti y mañan lo tin otro reunion den cua lo tin mas tempo pa elabora riba diferente puntonan. KvK a pidi pa mas tempo pa por studia esaki pasobra e ta dificil pa duna contesta sin sa kico ta e situacion den su totalidad.

KvK kier haya un rol mas prominente den e proceso di tuma decision enbes di constantemente ta wordo invita despues cu decisionnan a wordo tuma caba y sin consulta su opinion y contribucion den e materia. KvK no ta di acuerdo cu gobierno ta ofrece nan solamente 10 minuut pa duna un contesta na algo asina impactante y importante pa nos economia. E ta crucial cu e asunto wordo delibera adecuadamente y cu gobierno otorga sector priva e periodo minimo di 1 siman di tempo pa por haci un sondeo apropia y di e forma aki contribui debidamente na e reforma fiscal.

Sector priva mester wordo considera como un partner strategico pa yega na un solucion. Esaki a base di e conocemento y experiencia cu ta duna un aporte practico pa formalisa e plan y su solucion. E solucion mester ta transparente pa e consumidor. No ta importa kico bira e solucion, ta e consumidor ta esun cu lo tin cu paga pa e producto of servicio. Gastonan di pueblo ta keda subi pero gobierno di su banda tambe mester tene na cuenta cu su gastonan tin cu baha tambe y no solamente hisa impuesto.

Pa KvK ta importante cu e BBO ta keda visibel riba e recibo y cu esaki no ta wordo scondi pa e consumidor no haya esaki pa wak. Pesey KvK a entrega un propuesta di cambio di ley caminda cu articulo 9.b di e LV BBO en PPS Projecten (AB 2006 no. 83) y e articulo 11a di e LV AZV (AB 2014 no. 59) lo wordo elimina y lo introduci e punto lid (h) den articulo 9.a.1. E punto aki ta stipula cu e percentahe y e suma cu mester traspasa na impuesto. Otro sugerencia ta e introduccion di un articulo nobo cu lo reemplasa e articulo 3 existente. Esaki ta trece transparencia den e forma con e impuesto aki mester wordo calcula y cu e impuesto ta conta riba productonan y servicionan.

Gobierno a presenta un accijns nobo yama “Sugar Tax” como un posibel manera pa genera mas entrada. Un organisacion serio manera KvK lo duna un conseho na gobierno despues di ricibi e reforma fiscal den su totalidad pa por studia e impacto total riba e economia y nos comunidad.

