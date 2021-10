Aruba Tourism Authority ta informa cu pa luna di september nos destinacion a ricibi un total di 60.293 bishitante ‘stay-over’.

Si compara luna di september 2021 cu september 2019 – cu tabata e ultimo aña normal di turismo, por deduci cu Aruba a recupera cu 82% di locual a wordo ricibi na september 2019.

Remarkabel ta e hecho cu e mercado di Hulanda ta mustrando un crecemento fuerte y solido den e tres ultimo lunanan, cu indicacionnan positivo pa sigui e mesun trend den e proximo cuarto di e aña calendario aki. Na 2021 e total di turistanan “stay-over” for di Hulanda a surpasa cifranan di juli, augustus y september 2019 cu 39% (juli), 34% (augustus) y 27% (september). Pa september 2021 e cantidad di turista yegando for di Colombia tambe a surpasa esun di 2019 cu 10% y for di Brazil Aruba a ricibi 4% mas turista compara cu september 2019.

RECUPERACION TA CONTINUA, NO OBSTANTE RETO

Aruba ta sigui recupera desde e re-apertura di nos frontera na juli 2020. E desaroyo y progreso di recuperacion di Aruba su industria principal ta surpasando expectativanan.

Den e prome 9 lunanan di 2021, Aruba a ricibi un total di 567.088 bishitante. E proyeccionnan pa e di dos mita di aña ta mustra cu lo por sigui duna un adelanto y ta proyecta pa cera 2021 cu un recuperacion di 73% compara cu loke Aruba a ricibi na aña 2019. Mester bisa si cu a “perde pa gana”. A ricibi menos bishitante cu a proyecta na augustus y september, y a ahusta e proyeccionnan di oktober pa december. Esaki ta mara na e progreso di variante Delta y e nivel di risico eleva pa biahe pa Aruba door di Center for Disease Control (CDC) di Merca

Aruba ta wordo representa den tres diferente continente. Norte America ta e mercado mas fuerte y entre januari pa september 2021 un total di 494.724 bishitante Norte Americano a bishita Aruba. Esaki ta 87.2% di e total di nos turistanan. Durante e mesun temporada, Europa a trece 33.819 turista pa Aruba, cu ta 6% di e total di bishitante. Un total di 23.394 turista cu ta representa 4.1% tabata procedente di Latino America, y 2.7% – cu ta 15.151 bishitante, a bishita nos isla for di otro partinan di mundo.

TURISMO CRUCERO

Na juni Aruba a habri atrobe pa ricibi turismo crucero y na augustus 2021 un total di 12,342 pasahero crucero a bishita nos isla riba 9 diferente barco. Turismo crucero lo sigui den un proceso di recuperacion gradual. Di juni pa augustus 2021, Aruba a yama bonbini na un total di 20,861 pasaheronan crucero, cu a bishita nos isla riba 16 diferente barco den e periodo aki.

Poco poco nos industria di turismo lo “normalisa” bek cu ahustacionnan, teniendo e siguridad di e bishitantenan, como tambe di e localnan, na prome luga.

TOURISM CREDITS / CENTRAL BANK OF ARUBA

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Credits’ (cu anteriormente tabata wordo yama “Tourism Receipts”) pa e prome kwartaal di aña 2021 a contribui cu AWG 554.5 miyon den nos economia, cu ta 46% menos compara cu e mesun temporada na 2020. Esaki naturalmente ta debi na e pandemia global di Covid-19 durante cual Aruba tambe a cera su fronteranan temporalmente entre mita di maart 2020 te cu juli 2020.

E IMPORTANCIA PA VACUNA Y SIGUI MANTENE NOS MES NA E PROTOCOLNAN

Aruba Tourism Authority ta sigui traha riba e recuperacion turistico, enfocando no solamente riba cantidad di bishitante, pero tambe riba e maneho solido di e organisacion di A.T.A. y e maneho duradero di nos producto turistico. E participacion di nos comunidad pa loke ta trata vacuna y pa mantene nos mes na e protocolnan estableci door di diferente instancia ta masha importante pa baha e cantidad di casonan positivo di tur e variantenan di Covid-19 na Aruba. Asina nos economia ta recupera y por sigui progresa.

Corda cu solamente hunto nos por vence pa asina nos isla y su turismo por sigui florece.

