Wardacosta ta informa tur doño di boto y seadoo pa tene cuenta pa nan tin nan documentonan valido a bordo cual ta, ‘vaarvergunning’ y ‘vaarbewijs’ di e capitan. Percura pa tin vest di salbabida pa tur tripulacion y pasahero abordo; no por bay cu pasahero di mas abordo di e boto pa evita situacion peligroso.

Importante tambe pa informa famia unda bo ta bay cu bo boto, pa na momento cu un situacion peligroso presenta, famia sa unda bo ta y asina por informa Wardacosta debidamente. Ta bon p’e botonan tin un lifering y importante p’e botonan tin nan anker cu suficiente cabuya a bordo.

Wardacosta lo t’ey presente cu diferente di su botonan durante Semana Santa riba lama pa por haci e parti di vigilancia y brinda siguridad maritimo. Vigilancia riba cuido di naturalesa tambe ta parti di control di Wardacosta. E areanan cual Wardacosta lo vigila ta San Nicolasbaai – Commandeursbaai, Barcadera Haven/ lagoen, Spaans Lagoen, High rise Hotel, Arashi, Lighthouse, Rincon, diferente Rif, Baby Beach y Eagle Beach.

Wardacosta ta avisa tur doño di boto pa laga haci mantencion na nan boto. Percura pa bo tin suficiente medio di siguridad y ekipo di rescate abordo, manera: zwemvest, EHBO kit, suficiente awa, aparato pa paga candela, radio VHF of telefon celular cu bateria full carga. Asina por minimalisa e chens cu bo boto ta daña na caminda y cubo haya bo den un situacion peligroso riba lama cu bo boto y bo pasaheronan. Den caso cu bo mester di yudansa, bo por yama Wardacosta riba e number 913 of Whatsapp 005999 510 0913.

