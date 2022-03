Recientemente Prome Minister tabatin un reunion virtual cu Minister di Relacionnan Exterior di Hulanda sr. Wopke Hoekstra. Esaki ta e prome reunion cu Prome Minister tabatin cu e mandatario Hulandes desde cu el a huramente como Minister.

Manera ta conoci, relacionnan exterior ta un asunto di Reino pues sr. Hoekstra ta representa ful Reino y ta hopi importante pa e tin alineacion cu Prome Minister Wever – Croes ora ta trata temanan di relacionnan exterior cu tin di haber cu Aruba.

Un reunion, segun Prome Minister, hopi importante cu a bay bon y a toca entre otro e tema di Ukraina. Sr. Hoekstra a splica kico lo ta e aporte di Hulanda den e situacion aki. Prome Minister a pidi sr. Hoekstra pa tene cuenta cu e situacion cu Russia y Venezuela y Aruba cu ta asina cerca.

Tambe a papia di e tema di situaciona na Venezuela, mes cu ta un tema di relacionnan exterior, cu tin impacto hopi halto pa Aruba. Prome Minister a duna sr. Hoekstra tur informacion di con tur cos ta actualmente indicando cu cualkier cos cu cambia eynan na Venezuela, por afecta e stabilidad aki na Aruba tambe. A atende tambe cu e acercamento di Merca na Venezuela. ‘Merca ta un partner sumamente importante pa Aruba, pa comercio, un partner cu por yuda riba tereno di siguridad, educacion, cuido y mas. Esaki ta conta tambe pa Colombia, cu tambe ta un pais cu Aruba kier estrecha lasonan cu ne. Ta mira otro partnernan tambe den region manera Panama’, Prome Minister a agrega.

Pa loke ta cyber security, Ukraina y Russia a declara otro un guera cibernetico pues ta importante pa nos tene cuenta cu esaki. No habri websites of emails desconoci, cambia codico regularmente y asina tin diferente cos cu bo por haci, pa no bira un victima.

‘Mi no ta kere cu ni Ukraina y ni Russia ta pensa pa bin ataca Aruba, pero tin un ‘chaos’ riba e tema cual ta causa cu hackers ta mas activo. Hospital su hacking a costa hopi tempo, energia y placa, pues ban purba evita esaki,’ Premier Wever – Croes a bisa.

Un otro tema di preocupacion ta e situacion di crudo, cual mundialmente a aumenta drasticamente. Si mira den Noticia internacional, e prijs pa gasolin ta subi cada dia. Na Aruba no, pasobra Aruba tin un otro sistema. Na Aruba ta ahuste cada 2 siman basa riba e promedio di e 30 dianan prome y esey ta causa cu tin mas trankilidad. Gobierno ta purbando pa wak si por absorbe un parti di e aumento cu ta bay bin ainda. Tur e calculacionnan ey ta andando y lo informa ora cu ta asina leu. Pero individualmente mester cuminsa prepara riba alternativa pa no uza autonan mesun tanto.

Mescos ta e caso cu aumento di productonan como consecuencia di posibel inflacion cu lo importa.

Pa conclui Prome Minister a bisa cu ta importante pa ta consciente cu tin un conflicto y casi un guera den mundo y esaki ta afecta nos tur p’esey ta importante pa nos ta prepara. Gobierno lo sigui cu esfuersonan di su parti y lo percura pa comunidad ta bon informa.

Comments

comments