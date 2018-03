Durante rebelion den prizon 68 persona ta perde nan bida

VALENCIA, Venezuela- Un candela a keda registra den un cel policial, den e estado di Carabobo. Entre e victimanan tin dos hende muhe.

“Den e investigacionnan preliminar e prome resultadonan ta indica cu 66 homber y dos muhe (bishitante) a fayece den e candela”, segun e fiscal general di Venezuela, Tarek William Saab, riba Twitter.

E funcionario a indica cu “door di e tragedia aki cual a tuma luga den e Warda di Polis di Estado Carabobo, unda cu door di un posibel candela, 68 persona a perde nan vida. Nos a apunta 4 fiscal pa trece claridad den e caso aki”.

Saab a bisa cu Ministerio Publico “lo profundisa” e investigacionnan pa “trece claridad di manera inmediato e doloroso echonan aki cu a pone varios famia di luto, como tambe investiga kico exactamente a sosode”.

E incidente a tuma luga den oranan di marduga di diahuebs, ora cu algun preso a purba huy for di e celnan di polis na Carabobo. E detenidonan lo a cende corchonnan na candela y a kita e arma for di un funcionario, segun e ONG Una Ventana a la Libertad.

Según Carlos Nieto, director di ONG “algun a muri kima y otronan a stik”, segun AFP.

Mei mei di e confusion, famianan a purba drenta den e sede policial, cu ta depende di e gobernacion di estado Carabobo y durante un lucha, e funcionario a wordo herida cu’n piedra/ E protesta a wordo kibra door di e tira gasnan lacrimogeno.

Nieto a afirma cu e sucedido “no ta un situacion aisla” ya cu “tur e wardanan di polis di Venezuela ta sufri di condicionnan di aglomeracion, falta di cuminda y malesa”.

E aglomeracion den prizonnan na Venezuela a obliga forsanna di siguridad pa uza centronan policial como reclusion permanente. Pa ley, un detenido no mag di pasa mas di 48 ora eynan.

