Aruba Tourism Authority cu orguyo ta presenta ‘Aruba ta presenta The Invaders and Steelpan History’. Un proyecto extraordinario y magestral cu ta duna homenahe na e historia rico di Carnaval di Aruba.



Den colaboracion cu fundacion Go Cultura, cu a cumpli cu un estudio intenso, planificacion, produccion y ehecucion di e proyecto aki cu hopi detaye, A.T.A. ta sinti honra di por forma un aliansa cu e steelband mas nostalgico di Aruba, e legendarionan: The Aruba Invaders, e campeonnan di mas di 70 aña. Nan no a solamente domina e arte di musica, pero tambe a dedica nan mes pa traspasa nan conocemento y herencia musical na e generacionnan nobo.Cu honor, e presentacion di e trailer di A.T.A. hunto cu The Invaders ta inicia nos gran parada di awe. Riba e trailer, A.T.A. ta comparti un mensahe general na e comunidad carnavalesco, alabes por presencia videonan di carnaval di antes te cu awor, y tononan musical di steelpan mas emblematico di Aruba. E bunita colaboracion aki tabata un celebracion y un regalo na e comunidad di Aruba dedica na e legado cultural di Aruba su carnaval.A.T.A. a pone disponibel un Qr-Code riba e trailer cu ta brinda detayenan tocante e proyecto den su totalidad, historia, diferente video y musica di pasado te awor. Probecha y scan!Pabien Aruba cu un bunita temporada di Carnaval, cu un amor inmenso, di parti di Aruba Tourism Authority (A.T.A.).