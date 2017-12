Diamars anochi presencia di polis ta wordo pidi na Aruba Aloƫ pa ladronicia. Na yegada di e patruya un trahador ta conta polis cu nan lo a horta 150 florin for di den su tas. Pero e trahador no kier haci denuncia ya cu e no sa ta ken y no tin camera na unda e tas nan ta wordo warda. Polis a tuma dato y conseha e trahador pa no laga nada di balor den su tas na trabou.