Dianan di fiesta ta e momento cu hopi persona ta opta pa bay vakantie y di e forma aki disfruta cu nan ser keri nan. Na Aruba tambe esaki ta un di e temporadanan cu nos ta ricibi mas bishitante.

Den caso di e fin di siman di Pasco nos lo ta ricibiendo un total di 7 barco crucero: Norwegian Pearl y Aidaperla dia 24; Norwegian Epic y Seven Seas Navigator; Norwegian Encore, Seabourne Sojourn y Royal Caribbean Voyager of the Seas dia 26.

Den caso di e fin di siman di Aña nobo nos lo ta recibiendo un total di 5 barco crucero: Regal Princess, Zaandam y Costa Pacifica dia 31; Norwegian Epic y Royal Caribbean Vision of the Seas dia 1.

Turistanan cu ta yega Aruba riba crucero lo ta moviendo rond den diferente area durante nan bishita pues lo por tin areanan cu ta poco mas ocupa cu normalmente durante dianan di fiesta. E yegada di bishitantenan den e temporada aki ta duna nos e oportunidad di comparti nos cultura y tradicionnan di fin di aña cu nan y laga nan sinti na cas na Aruba.

Turismo crucero tambe ta riba caminda di recuperacion den comparacion cu 2019, tanto den cantidad di bishitante como tambe den cantidad di crucero cu a yega nos isla. Mester remarca cu e siman cu ta bin lo tin 3 crucero cu ta yega Aruba pa prome biaha, pues 3 First Calls, algo cu semper ta crea un sentimento di orguyo pa nos.