Diabierna 23 di mei, Minister di Salud Publico, Asunto Social, Cuido di Adulto Mayor y Cuido di Adictonan drs. Mervin Wyatt-Ras, a haci un bishita oficial na e Expo organisa pa Directie Ouderenzaken y Onderlingehulp dilanti di e edificio di Ex Kong Hing Supermarket na Oranjestad. E Expo aki a conta cu participacion di varios departamento cu ta traha tur dia pa mehora e bienestar di adultonan mayor y duna nan e sosten cu nan tin derecho riba dje.

Minister Wyatt-Ras a subraya cu e bienestar di adultonan mayor mester keda un prioridad nacional. Ta fundamental pa adultonan mayor por biba den un luga sigur, digno y pagabel sin compromete nan entrada mensual desproporcionalmente cu ya ta limita. Pero bienestar no ta limita na vivienda so, sino ta inclui salud mental, participacion den comunidad y un sentido di pertenencia.

Den su discurso, e mandatario a reconoce e esfuerso incansabel di Directie Ouderenzaken, cu, a pesar di tur e reto cu e sector ta enfrenta, ta sigui traha pa yega na solucionnan real y sostenibel. E mision pa e adultonan mayor ta cla; hunto, gobierno, sector priva y sociedad civil, mester stimula un sinergia real pa duna mas sosten y balor na e bida di nos adultonan mayor.

Minister Wyatt-Ras a felicita Directie Ouderenzaken pa e organisacion exitoso di e Expo aki y pa e dedicacion firme na cuido di adultonan mayor.

Gabinete AVP-Futuro tin e compromiso pa sigui inverti den e calidad di bida di adultonan mayor, y ta mira e Expo aki como un plataforma valioso pa fortalece e dialogo y traha riba solucionnan real y duradero.