Durante e ultimo simannan di Carnaval zorg pa e amigo DIDI

Sra. Rulienne Arends, di FADA ta splica riba consehonan pa e dianan di carnaval final. Tambe pa corda tin bo amigo Didi. Sra. Arends ta splica.

CMB a cuminsa forma di amigo DIDI, unda cu ariba un video e ta conscientisa no soalmente ariba diferente topico pero tambe ariba amigo DIDI. Pa hendenan wak e importancia di esaki. FADA ta contento cu e no ta bin di solamente FADA y Fundacion Zinni. Pero tambe for di otor instancianan, otro fundacionnan tambe. Esey naturalmente ta haci FADA hopi contento.

Pero e trabao tin cu sigui, carnaval ta hopi cortico, eventonan ta un tras di otro. Esey ta pone cu mas hende lo ta bou di influencia di alcohol mas dia tras di otro, compara cu ora Carnaval ta mas grandi. Pero nan ta haciendo nan esfuerso cu social media, di manda mensahe, manda conseho, e carrousel cu ta bayendo na tur e scolnan, cerca e hobennan. Ainda tin un parada pa e chikitonan na caminda. Aki ta caminda cu e hobennan mester ta consciente ariba e uzo di alcohol. Hopi hende ta critica e hobennan cu ta bebe, pero nan ta sigui ehempel cu e grandinan ta duna.

FADA ta enfoca hopi ariba esey ora di duna charlanan, pero FADA su trabao ta sigui. Nan ta purba di duna conseho, pa evita di cu e hoben ta cay den man di husticia, pa evita accident. Tur esey ta algo cu mester tene cuenta cun’e.

Eventonan, segun Sra. Arends, mester cuminsa wak na un otro manera, ya cu ta hopi importante pa ta ehempel pa e muchanan. Ora cu e yiu yega cas burachi, e prome reaccion ta pa zundra e mucha. Pero e adulto mes no a duna e mucha un ehempel, ora cu e ta creciendo.

Lo ta un bon idea , pa sinta den aña prome cu carnaval cumisna. Tur hende lo ta di acuerdo cu esey. Pero pa e chikitonan, mester cuminsa haci un cambio y haci hendenan mas consciente.

Pa loke ta e carrousel, esaki ta bayendo hopi bon. E ta bayendo mas miho, hopi mas scol a acerca FADA pa cu a carousel y mirando e peticion a pone cu practicamente tin charla. E ultimo dos simannan cu a resta di Carnaval, tur dia FADA tin charla na scolnan secundario. Tabata tin un paar di scolnan basico cu nan a bishita tambe.

Pero otro aña cu Carnaval ta bay ta hopi mas grandi y hopi mas largo, ta pone cu e carousel lo ta hopi mas exitoso, y practicamente, tur scol lo haya bishita di carousel. Pa loke ta e fin di siman aki, FADA tin un weekend na caminda, unda cu tin diferente evento. Ta pidi mayornan pa tene cuenta cu diadomingo proximo ainda ta oportunidad pa muchanan gosa, dunanan e oportunidad pa NAN gosa. Mayor, si bo ta bay bebe, sea consciente, no haci di mas. Bo por hayabo den problema cu husticia sin cu bo a pidi pe. Zorg pa bo tin bo amigo DIDI. Asina Sra. Rulienne Arends, di FADA hunto cu Fundacion Zinni, ta pidi tur hende.

