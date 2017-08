Durante e ultimo añanan Aruba tabata carese di liderasgo

Durante di conferencia di prensa semanal di partido Pueblo Orguyoso y Respeta (POR), lider di POR Otmar Oduber a remarca cu durante di e ultimo siman a mira diferente interpretacion di kico ta liderasgo den e Pais aki. A base di esakinan, e conclusion cu por wordo saca for di cualkier definicion cu kier ta: cu Aruba durante di e ultimo 3 pa 4 añanan sigur ta carese di liderasgo y ta carese di un persona cu por percura pa loke nan ta yama na Hulandes “eenheid van bestuur” pa percura pa e bienestar di nos comunidad.

POR ta kere den establece principionan di integridad, transparencia y bon gobernacion como fundeshi di gobernacion pa asina salvaguardia un nivel halto di calidad di gobernacion. POR ta enfoca riba: raport ‘Calidad’, ley di financiamento di partidonan politico (POR su statutonan ya ta duna importancia na e tema aki), reforsa ARA y CAD, depolitisa maneho di personal di Gobierno, institui Oficina di Integridad y promove cambio di cultura politico di nos pais POR lo duna atencion, importancia, y prioridad na e recomendacionnan haci den raport “Calidad” (Rapport van de Arubaanse werkgroep Deugelijkheid van Bestuur) cu te dia di awe no a wordo implementa.

Lo introduci ley encuanto financiamento di partido politico cu e meta pa trece transparencia y separa interesnan politico y comercial. Anticipando riba e ley aki, den articulo 7 inciso 1 di POR su statutonan ta stipula cu den caso cu un donacion cu nos ricibi ta representa den un periodo di 12 luna 10 mil Florin of mas, e directiva di partido mester informa conseho di partido e nomber di e donador y e suma envolvi.

Reforsa ARA y CAD y amplia nan responsabilidad cu e tarea specifico cu den nan trabou investigativo y di control nan mester enfoca y raporta tambe riba aspectonan di integridad y bon gobernacion. Importante ta pa e departamentonan aki haya mas autoridad pa loke ta nan asuntonan di personal y presupuesto. Lo depolitisa maneho di personal di Gobierno pa evita cu gobernantenan ta mal uza esaki pa metanan politico. Den e cuadro aki lo duna prioridad na tanto e maneho di nombracion como tambe esun di retiro. Lo traspasa e autoridad pa nombra y retira funcionarionan publico pa un comision consistiendo di directornan di Directie Financiën (DF), Departamento Recurso Humano (DRH) y e departamento concerni. Lo introduci un procedura nobo cu na momento cu un minister kier desvia di e reglanan di contabilidad encuanto destaho publico, e lo mester manda e decreto ministerial pa conseho cerca DF y CAD cu lo evalua e motibonan pakico e minister kier desvia y duna conseho na e minister. E decreto ministerial aki mester keda publica hunto cu e consehonan menciona Lo institui un departamento nobo, yama Oficina di Integridad (Bureau Integriteit) cu e tarea pa formula y implementa un maneho integral pa promove integridad y bon gobernacion.

Den e proceso di cambio di cultura politico cu POR ta boga p’e lo incorpora e aspectonan di integrdad, transparencia y bon gobernacion. Gobierno ta traha cu placa di pueblo y pueblo tin derecho pa tin un bista cla y completo con gobierno ta maneha su placa y pa tin e siguransa tambe cu gobierno ta maneha su placa na un forma drechi, serio y responsabel.