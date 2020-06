Durante e temporada di LockDown hobennan tabata yama telefon pa hubentud

Sr Shurman Milliard cu ta un maatschappelijk werker di Telefon pa Hubentud 131 a splica durante e prome temporada di Corona nos a bay den diferente tarea interno y nos tabata tin hopi preocupacion debi hopi hoben tabata kier sa y esnan poco mas grandi. Telefon pa Hubentud t’ey pa muchanan di 8 pa 24 aña, nos a haya hobennan di edad halto tambe ta yama haci pregunta y preocupacion over trabou y situacionnan na cas.Nos a draai riba un manera diferente debi ta conoci cu nos tin nos personalnan constant y personal getrain pa telefon pa hubentud pero door di e medidanan cu a bon nos tambe a traha cu menos personal. Y aki a haya menos trahado tras di e telefon nan di telefon pa hubentud. Durante e temporada sr Milliard a menciona cu a haya diferente topico esun mas preocupante ta e problema mental und anos mester a duna informacion na esun cu ta yama. Ta conoci cu hopi luga a cera y esaki a trece un preocupacion na hende y nos servicio di telefon y nos Whatsapp, y Tv riba youtube y facebook nos por a haya hopi hende ta aserca nos.

Muchanan Lockdown na cas a haya nan mes cu stress

A puntra Sr Shurman Milliard cu durante e lockdown prime luna di Corona na Aruba por a mira hopi maltrato na casnan y di hobennan esaki tabata yamadanan cu tabata drenta?, Sr MIlliard a menciona hopi hoben tabata preocupa pa e situacion na cas di tanto stress di mayornan y no por bay scol y no por mira nan amistad, e luganan cu hobennan ta bay. Tur esaki a haci cu e yamdanan di telefon a keda drenta y algo cu nos a mira di biaha cu ta algo mundial, pero por keda un trauma bou di hobennan, pesei nos a traha riba diferente charlanan y a traha un workshop nobo over di corona y a ofrece esaki na e scolnan na momento cu a habri y nos ta mirando con e comunidad y profesionalnan a tuma esaki debi cu e no tabata solamente pa e muchanan pero pa e profesional tambe. Mas di 90 charla a keda haci na mas cu 12 scol rond di Aruba y esaki ta mustra cu nos por a anticipa e problemanan cu a bin y por a reacciona riba e manera corecto door di traha e workshop di covid y e informacion tabata uno valido.

