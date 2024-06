Aruba ta conoci como un isla caminda sermper personanan naci pafor di Aruba a bin Aruba pa traha. Hopi biaha cu tempo nan a trece nan yiunan tambe bin biba serka nan. Pa e mucha/ hoben aki cu ta bin di un otro pais, tur cos ta nobo y dimes cu su impacto. E mucha/ hoben ta bai conoce amistadnan nobo, ta drenta den un systema di educacion ful nobo cu un idioma di instruccion totalmente desconoci pa nan. Tur esaki por tin consecuencianan negativo pa e muchanan y hobenan aki. No ta tur ora e amistadnan nobo tin bon intencion. Sigur no ora cu nan sa of ta pensa cu e muchanan/ hobenan aki ta den un posicion vulnerabel.

Pero nos muchanan y hobenan naci aki na Aruba tambe ta coriendo hopi risico. Estudionan Internacional ta mustra cu e cifranan di personanan birando victima di un of otro crimen digital ta subiendo drastico. Desde aña 2020 cu benida di e Pandemia di Covid 19, crimen cibernetico a conoce un subida rapido. Nos muchanan y hobenan ya caba prome cu aña 2020 tawata haci uzo di internet 7.5 ora pa dia. Nos muchanan y hobenan ta encontrando nanmes mas y mas cu retonan na momento cu nan ta haci uzo di internet. E personanan cu menos bon intencion cu nos muchanan y hobenan, tambe a bay cuminsa haci mas uzo di internet pa por yega na nan. Grooming, shame sexting y pornografia infantil ta algun di crimenan digital cu a conoce un subida e unltimo añanan.

E agressor hopi biaha tin metanan financiero tras di su acto. Un estudio haci na Aruba door di Rode Kruis y Coördinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel Aruba bao di studiantenan di enseñansa secundario, ta mustra cu hobenan den e edad di 12 pa 18 aña ta core mas riesgo di bira victima di explotacion criminal of sexual.

Pa di 25 aña consecutivo 131 ta organisa ‘Deskundigheidsbevordering Dag’ pa asina inverti den e desaroyo di su mentornan. E mentornan ta e personanan cu tur dia di 2:00 te cu 6:00 di atardi ta asisti nos muchanan y hobenan di Aruba, Bonaire, Saba y St. Eustatius cu informacion, sosten emocional y conseho. ‘Deskundigheidsbevordering Dag’ ta un di e tres trainingnan grandi cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta organisa tur aña.

Durante e ‘Deskundigheidsbevordering Dag’ e mentornan di 131 a ricibi conocemento tocante ‘mensenhandel, mensenhandel’ for di sra. Suekyen Croes di ‘Coördinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel Aruba y informacion tocante e estudio haci door di Dr. Paula Kibbelaar, tocante e calidad di bida di e hoben Arubiano (Quality of life of Aruban youth).

Cu mas conocemento di e tema di ‘mensenhandel, mensensmokkel’ y e calidad di bida di e hoben Arubiano, e mentor na 131 por analysa y reconoce mas liher si por tin un situacion di ‘mensenhandel, mensensmokkel’ durante un combersacion cu un mucha/ hoben. Esaki ta zorg pa eleva e ayudo cu e mentor ta duna na e mucha/ hoben.

Tambe a presenta 7 mentor nobo cu a caba di e Curso Basico di mentor di 131 y asina aki ta ser incorpora den e team di mentor di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba. E directiva nobo di 131 tambe a ser presenta durante ‘Deskundigheidsbevordering Dag’ 2024.

131 kier a gradici sra. Suekyen Croes di ‘Coördinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel Aruba y Dr. Paula Kibbelaar pa e cooperacion brinda.

Danki ta bay na Aruba Marriot Resort cu a facilita Deskundigheidsbevordering Dag 2024. Un gradicimento tambe ta bay na Setar N.V, Aruba Airport Authority N.V. y The Salamander Group pa e sosten na 131.

Pa mas informacion tocante tur e trabaonan cu 131 ta desplega por tuma contacto cu 131 via nos website: 131.aw, Instagram: 131aruba, facebook: https://www.facebook.com/aruba.131, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011