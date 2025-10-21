Roland Croes director di Setar Nv durante conferencia di e Digital week a comenta cu hopi hende no a realisa cu e pandemia cu a pasa a causa hopi mas cos di salud y despues di pandemia y durante cosnan cu normalmente lo dura añas pa tuma luga a tuma luga den corto, den par di siman den e pandemia diripiente ba haya producto manera, zoom, prome cu esei cuanto di nos a dicidi di tene un meeting riba zoom.
Kico a pasa, ora frontera a cera mester a hiba un formula nobo con pa comunica cu otro, unda negoshinan tin cu sigui, economia tin cu sigui y e ora ey a bay den productonan aki. El a cambia habito tambe banda di esaki na cas bo ta bira creativo den otro forma, y bo kier relaha tambe y bo ta mira plataformanan central unda tur hende ta bay pa mira video, netflix tabata t’ey caba pero cuanto hende no a bira adicto na netflix e temporada ey wak television come popcorn. Un servicio cu tabata prome hopi activo tur e tipo di servicionan aki a bira hopi mas grandi riba facebook a crece enormemente. Como compania diripiente cloud a bira un cos normal y tur hende y compania ta zorg pa uso di pago di servicio pa desaroya unda negoshi mester a sigui. Hopi tipo di servicio mester a expande e.o microsoft 365 y otro aplicacionnan, ed card bo ta yene den avion, y awor cu bo smartphone bo ta yene.
Paisnan y companianan mester a cambia, diripiente tur compania a realisa nan mes no por haci negoshi manera ta y e ora ey e AI a bira mas relevante, na 2022 Chatgpt a bin tur hende por a use y e forma nobo AI ta yudabo e tin dos cos ta haci, e ta produci mas cos, prome cos e ta haci ta e ta baha gasto, pero tur esaki ta cambia e habito y manera di haci negoshi y asina ta bay cambia paisnan. Si tuma e desaroyo adapta y compronde asina e mundo ta bay draai y bo no por bay bek mas atras, e ora como compania lo ripara esaki. Si esaki ta realidad y con Setar por yuda den esaki, y nos team interno a bin cu e digitalweek, e mundo a bira digital y e desaroyo ta bay asina lihe y contribui den e siñamento di nos hendenan y asina a pensa e formula di cinco dia largo di 29 seccion di 1 ora unda diferente partner tei trece diferente topico dilanti y den un rato upgrade tur hende pa cu e aplicacion y sa kico tur tin y kico te trends local y internacional. Cu esaki tambe Ai ta yudabo drecha bo customer service.