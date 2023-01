Director di SVB sr. Jacobs durante un entrevista cu masnoticia.com a informa cu den 2022 a tene cu controlnan riba negoshinan wak si nan tin nan empleadonan registra, sr Jacobs a menciona cu di berdad a renauda nan controlnan riba caya a cuminsa den 2023 caba cu e control, y e controlnan ta bay sigui. Durante e ultimo control 15% di personanan cu a keda haya na pia di trabou no tabata segura y ta un porcentahe halto y tin cu intensiva e controlnan pasbra ta kere cu e trahadornan tin e derecho y obligacion di parti doño di trabou cu tin percura cu nan ta segura den momento di accidente.



Aña a habri nos ta sigui cu e controlnan y ta un apelacion pa doñonan di trabou pa segura bo trahadornan, no ta si e ta traha part time of full time hasta si bo tin trahado cu ta baha container un biaha pa luna tin cu keda segura.

Riba e website di SVB tin e sistema cu por inscribi facil y haci uso di dje y evita problema y si durante control constata cu e trahado no ta segura y si haya e tip y evita haya e problema.

Desde e prome dia cu e trahado ta segura, e doño di trabou tin cu segura e persona un dia laat bo ta hayabo cu un multa, e multa ta progresivo si ta prome biaha y SVB tin un tabel y tin 3 aña cu SVB por tuna un multa.