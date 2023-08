Diamars mainta na Pos Chikito patruya di San Nicolas a para un auto mitsubishi unda e oficialnan a bay controla si e auto su documento ta na ordo, pero durante e control e chauffeur no por a demostra e oficialnan su documento si e ta legal na nos isla.

E homber no por a demostra ni un identificacion y no a keda nada otro cu a detene e homber y bay warda di Polis unda eynan a busca informacion for di Guarda nos Costa pa wak den sistema si e persona su nomber ta aparece den sistema di DIMAS.