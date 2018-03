Diadomingo den careda di 2:50 marduga durante cu polisnan di trafico tabata tin un control den trafico na altura di APA a para un toyota yaris cu cuatro hende homber aden. Ningun cuater no por a demostra nan documento y no a keda nada otro cu e oficial a detenenan y pasa esaki over pa personal di warda nos costa cu a presenta y bay cu nan pa un control.

