Patruya di Oranjestad diamars anochi a para un yaris blanco cu dos homber aden despues cu nan a actua sospechoso. A listra e personanan y den auto a haya algun cos cu no ta permiti pa nan tin den nan poder cu a pone cu e oficialnan a bay over na detencion di ambos hende homber. Dog catcher a presenta y asina bay warda cu e detenidonan pa keda presenta dilanti un sub fiscal.