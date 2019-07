Durante celebracion na Stichting Ambiente Nobo ex polis Marcolino Croes tabata invitado special

Sr. Marcolino Albino Croes, un ex polis tambe tabata presente na e celebracion organisa door di ministerio di Asuntonan Social.

Por bisa cu Sr. Croes a bay den e bahul di recuerdo, mirando cu e edificio di Stichting Ambiente Nobo tabata un Warda di Polis y tambe tabata alberga Brandweer. Igualmente tabata na Post di noord tambe tabata un Brandweer, unda cu Sr. Croes a traha como post commandant pa hopi aña.

El a conta di su anedoctanan di tempo e tabata traha como polis, dor di controla trafico, door di controla costa, etc.

Sr. Croes a pidi pa bin cu’n cambio den e sistema di trafico, ora di accidente. Antes tabata asina cu boksmento, tabata avisa takelwagen, ambulance si tin mester. Pero awendia, Sr. Croes ta pidi pa un cambio den e sistema, ya cu tur hende cu ta haci uzo di caminda, tur ta consumi ora cu tin cualke dalmento chikito. Niun auto no por move, pasobra cu mester warda seguro cu na opinion di Sr. Croes, ta cana kibra ora cu e kier.

Banda di su cas un biaha, un accidente a sosode, unda cu a yama polis, pero esakinan nunca a presenta. Pero na opinion di Sr. Croes, ora di un accidente, cualke boksmento chikito, polis mester t’ey. E sistema di awo no ta traha, e ta djis pa complace companianan di seguro. Y hopi hende envolvi den e accidente, ta wordo perhudica door cu seguro ta traha e rapport. Pero e no ta bon segun Sr. Croes.

Asina Sr. Croes a recorda e dushi temponan tempo cu e tabata polis. Y tambe a pidi e polisnan jong, pa haci na best y pa e superiornan ta mas vigilante y ta ehemplar pa e jongnan cu ta traha ariba caya y tambe pa esunnan cu ta traha paden.

Comments

comments