Durante Carnaval 65 no ta accepta Palet ni carton riba ruta nan

Robby Rosel di City inspector Aruba ta anuncia cu pa Carnaval 65 lo elimina tur locual ta palet y carton riba ruta nan di Carnaval. Esnan den e parada nan ta wordo pidi pa no tira sushi por ejempel cups riba caminda. Carnaval 65 lo bay ta grandi cu hopi turista y no por tin palet ni carton ya cu esaki ta un mahos bista. Lo pidi pa kita palet y carton y si esaki no wordo hasi lo pidi asistencia di autoridad, Polis. Robby Rosel mes lo cana e ruta nan pa controla. City Inspectors tin e autoridad pa duna boet si no wordo scucha ora pidi pa kita palet y carton.

Departamento nan di DIB lo confirma e areglo pa e bira uno oficial.

Esnan cu haya Kavel lo wordo poni na altura tocante e no uso di palet y carton.

Plywood ta aceptabel basta bunita pinta of drecha.

DOW lo zorg manera custumber pa baricada riba e ruta nan di Carnaval.

