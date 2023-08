Recientemente e departamento di Aviation Business Development di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a asisti na e evento anual di mercadeo di Norte America, organisa door di Aruba Tourism Authority (ATA) y Aruba Hotel and Tourism

Association (AHATA), cu a tuma luga na New York. E evento a reuni un cantidad di stakeholders clave den e industria turistico tanto local como internacional incluyendo AAA, ATA, AHATA, socio hotelero y colaboradonan internacional.

Representando AAA N.V. tabat’ey presente Aviation Business Development Executive, Jo-Anne Meaux-Arends y Research and Development Officer, Joanne Trimon. Ambos a participa activamente den diferente presentacion di e evento como tambe den diferente panel di discusion. E temanan cu a papia riba nan durante e evento a inclui e ultimo tendencianan di biahe, cambio den comportacion di consumido, perfil turistico di Aruba y e strategianan pa capitalisa e oportunidadnan cu presenta.

Durante e evento Jo-Anne Meaux-Arends a subi escenario y a duna un presentacion masha interesante caminda el a destaca e recuperacion di trafico di pasahero na Aeropuerto di Aruba. Jo-Anne Meaux-Arends a demostra un crecemento y desaroyo impresionante di aeropuerto, incluyendo servicio non-stop pa mas di 45 destinacion. Aerolineanan Mericano ta representa un 75% substancial di e cantidad di bishitante di Aruba. Importante pa destaca cu Aruba a bira #4 pa loke ta trata crecemento entre e mercadonan similar den Caribe, e ta un puesto mas ariba compara cu aña 2019.

Aviation Business Development Executive Jo-Anne Meaux-Arends a expresa su optimismo riba e crecemento continuo pa cu e industria di aviacion y con Aeropuerto di Aruba ta sigui e ehempel di crecemento. El a comenta cu “industria di aviacion ta experimenta un recuperacion notabel y ta spera cu e aña aki e capacidad di aviacion global yega 100% di nivel di loke e tabata prome cu pandemia y ta spera cu e mercado Mericano crece cu un 2% aña tras di aña. Aeropuerto di Aruba ta orguyoso di forma parti di e trayecto positivo aki, ya cu nos ta testigo di un crecemento continuo y ta sigui diversifica nos mercado pa expande nos red global.”

Tambe a haya un bista riba e actualisacion di e airlift di aeropuerto pa aña 2023 y alabes a duna un bista riba e pronostico di airlift pa aña 2024. Meaux-Arends a describi e demanda halto pa Canada pa temporada di winter 2023, cu e servicio di Toronto-Aruba cu Air-Canada, compaña pa vuelo adicional cu WestJet y Sunwing.

Ademas l, a comenta tambe riba e interes halto pa biaha pa Merca, cu varios aerolinea aumentando su frecuencianan pa Aruba pa temporada di winter 2023. Algun cambio ta e aumento di frecuencia di Spirit Airlines pa su ruta di Fort Lauderdale, pues awo tin vuelo directo tur dia. JetBlue a expande su vuelonan desde Newark y Delta Air Lines a agrega un di dos vuelo diario pa e ruta di Atlanta-Aruba, hunto cu e aumento di frecuencia di Boston y JFK. Southwest Airlines tambe lo contribui na e crecemento door di agrega un frecuencia adicional riba diasabra.

E actualisacionnan aki ta demostra e dedicion cu Aeropuerto di Aruba tin pa crecemento sostenibel, capacidad di adapta y su compromiso pa extende su alcance global mediante exploracion di oportunidad nobo.

TOCANTE AUA AIRPORT

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente

aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelo pa 22 diferente ciudad y 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta sirbi 76% ta for di Merca y Canada, 13% for di Latino America, 6% for di Europa y 5% for di Antia Hulandes te cu mei di aña 2023.

AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA airport su aspiracion ta pa bira un di e aeropuertonan den region Latino Americano &

Caribense cu ta mas sostenibel, sigur y a prueba di futuro, brindando un luga di trabou confiabel, cu e facilidadnan di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta refleha e hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

