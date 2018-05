Duque y Petro lo pasa pa di dos buelta pa e presidencia di Colombia

BOGOTA, Colombia- Despues di e eleccionnan di dia 27 di mei, e candidatonan Ivan Duque (Centro Democratico) y Gustavo Petro (Colombia Humana – Movimiento MAIS) lo sigui pa e di dos buelta pa presidencia di Colombia. Despues e conteo di 99.99% di votonan, Ivan Duque a obtene 7.567.785 voto (39.14%) y Gustavo Preto 4.850.639 (25.09 %). Ambos lo competi un biaha mas den e eleccionnan di dia 17 di juni proximo.

E otro tres candidatonan, Sergio Fajardo, German Vargas Lleras y Humberto de la Calle a obtene un votacion di 4.588.499, 1.407.781 y 399.123 respectivamente.

E candidato pa e coalicion Colombia, Sergio Fajardo a obtene 4.588.499 voto, kedando na di tres luga cu 23.73 % di e total di e votonan. E diferencia entre Petro y Fajardo tabata di 262 mil 140 voto.

Fajardo a keda na di prome luga den e ciudad di Bogota, cu 1 miyon 240 mil voto (33.77%). Petro a sigui cu 1 miyon 98 mil voto (29.9%) y Ivan Duque na di tres luga cu 983 mil voto (26.78 %).

Ivan Duque ta e candidato di derecha pa e partido Centro Democratico, funda y lidera pa ex presidente Alvaro Uribe. E tabata Senador y for di Congreso el a cuestiona fuertemetne e proceso di paz entre e Forsanan Arma Revolucionario di Colombia (FARC) y e gobierno di eex presidente Juan Manuel Santos. Duque, di profesion abogado y sus punto fuerte, na nivel politico, ta economia.

Gustavo Petro ta candidato di iskierda pa e coalicion Colombia Humana y e Movimento MAIS. E tabata Senador, alcalde di Bogota y den su hubentud e tabata parti di e organisacion gueriyero M-19. Di tur e miembronan desmobilisa di e organisacion aki. Petro ta esun cu mas leu a yega den e mundo di politica. Petro ta di profesion Economista.

RETO DI E PROXIMO GOBIERNO COLOMBIA

Esun cu resulta eligi presidente di Colombia lo tin como reto combati corupcion, e costo di bida halto, insiguridad, e deficiencia den e sector di salud y factornan cu por compromete e stabilidad economico. Esaki segun e encuestanan Gallup (2017) riba e problemanan principal di e pais.

E gobierno actual di Colombia actualmente ta pasando pa un situacion delicado relaciona cu e acuerdo di pas firma cu e ex organisacion gueriyero FARC. Un di e actual lidernan di e recien forma partido politico, Fuerza Alternativa Revolucionario del Comun (FARC). Zeuxis Pausias Hernández, miho conoci como Jesus Santrich, e ta un proceso hudicial pa presunto delitonan di narcotrafico cometi despues di e acuerdo.

Comments

comments