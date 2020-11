DUO ta ofrece posibilidad di contacto extra pa Aruba

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ta bishita regularmente e islanan den e parti Caribense di Reino, pa duna informacion na futuro studiantenan y pa hiba combersacion cu ex-studiantenan cu tin pregunta tocante nan debe di estudio. Pa motibo di Corona lastimamente na e momentonan aki esaki no ta posibel. Pa e motibo ey DUO ta ofrece entrante fin di november te 1 di februari 2021 posibilidadnan extra di contacto online pa Aruba.

Webinars pa futuro studiante y esnan cu ta pagando bek

DUO ta publica den november dos webinars pa duna contesta riba e preguntanan mas importante cu ta biba. Ex-studiantenan cu mester paga nan debe di estudio bek, ta haña entrante djaranson 18 di november entre otro informacion di e posibilidadnan pa paga bek localmente y pa haci e peticion pa midi capacidad financiero. Pa futuro studiantenan tin entrante 25 di november un webinar disponibel tocante peticion pa financiamento di estudio. Ta posibel pa registra pa e webinarnan aki via duo.nl/webinar.

Chat y yamada di video

Si ex- of futuro studiantenan despues di wak e webinarnan ta desea mas informacion, entrante 19 di november te cu 1 di februari di otro aña, tur diahuebs, nan por haci pregunta tambe na DUO, via un canal di chat special riba duo.nl/antillen. Banda di esey tin for di fin di november riba diamars y diabierna e posibilidad pa segun cita, tin contacto personal ku un colaborador di e tim Caribense di Duo.

Na midi

Un bishita anteriormente di DUO plania den maart, lastimamente na ultimo momento no a sigui pa motibo di Corona. Ex-studiantenan cu debe atrasá, cu e tempo ey lo a hiba combersacion ku DUO, awor a haña un invitacion personal pa un combersacion di video. Nan ta haña chens toch pa yega hunto cu un colaborador di DUO na un solucion. Den e contexto aki ta tene cuenta tambe cu e circunstancianan personal di e ex-studiante i unda ta posibel tene cuenta cu deseonan.

DUO ta ehecuta na nomber di ministerio di OCW entre otro ley- y areglonan riba tereno di financiamento di institutonan di enseñansa, dunamento di financiamento di estudio y compensacion pa gastunan di scol, cobransa di debenan di estudio y maneho como tambe intercambio di datonan conecta na number di enseñansa.

