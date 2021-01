Dunadornan di trabao y sindicatonan preocupa kico lo pasa den proximo tempo si no tin ocupacion halto di hotel

Mediador di Gobierno a haya su mes cu hopi encuentro y reunionnan durante ultimo simannan, bo ta haya bo cu dos parti: trahadornan cu no ta organisa via un sindicato, nan ta busca sosten y conseho tanto na mediador como departamento di labor cu ta e instancia ekipa pa atende cu e kehonan aki, pero tambe esnan cu ta organisa den sindicato. Awor tin varios peticion pa sinta cu sindicato y dunado di trabao debi na exigencia di parti di dunado di trabao pa cambia condicion di trabao debi na e crisis y cu e partidonan no necesariamente ta haya otro, awor cu aña a habri no ta un excepcion.

“Bo por spera esey pa motibo cu tanto dunadornan di trabao como sindicatonan tin preocupacion kico lo pasa den e proximo lunanan aki si bo no haya bo cu un ocupacion halto di hotelnan, specialmente den area di hotelnan, restaurant , casino,” segun mediador di gobierno Anselmo Pontilius ta expresa.

Si mira e proyeccion por ehempel di Aeropuerto, ATA y AHATA, tin varios factor di con no tabata tin ocupacion halto aña pasa y kico por mas o menos spera pa 2021. Esaki segun mediador, ta obliga tur partido, gremionan y organisacionnan pa bin hunto constantemente pa evalua con e situacion ta. Mester tin un bista cla por ehempel con ocupacion lo ta pa Januari/Februari 2021, con hopi cancelacion bo ta mirando debi na aumento di e pandemia na Merca, pero tambe si e aumenta cerca nos, ki efecto esaki lo tin, si e lo haci cu turistanan tambe lo cancela. “Ta preguntanan cu ta bin riba mesa y cu lo mester ta pendiente di nan,” segun mediador ta expresa na Masnoticia.

