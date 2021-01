‘Dunador di trabao, gobierno y sindicato mester sinta hunto pa evalua situacion den sector priva’

Mediador di Gobierno, Anselmo Pontilius, ta expresa cu e ta haya hopi importante pa sindicatonan, gobierno, y dunadornan di trabao bay bek mesa pa evalua situacion den sector priva, evalua cada sector riba kico por spera. Por a mira por ehempel di trahadornan di Casino na Eagle Beach Resort awor a wordo ofreci un suma di placa pa tuma nan retiro boluntario. E Casino aki mes no a opera desde Maart/April 2020, pues nan a keda cera mientras e compania a haya subsidio y trahadonan a keda cobra 60% di nan salario.

Aworaki bo ta haya un compania ta bisa di no kier of por sigui opera e casino, ta ofrece un suma di placa, re-ubica algun di e trahadonan di e hotel, “anto e ora ey bo ta puntra bo mes si no tin otro salida cu no ta esey?”, segun sr. Pontilius. Esta den cual bo ta ofrece e trahadonan pa ‘termina relacion di trabao’ , si esey no ta e caso, ki otro mas por haci?

E compania ta bisa cu e casino ya tabata den operacion cu hopi perdida y esey ta duna motibo pa un reflexion total den sector hotel, casino, restaurantnan y otronan pa wak con e resto di aña lo core pa loke ta ocupacion di turista. “Pasobra si bo no tin ocupacionnan halto, e tin consecuencia den e sectornan aki sigur, directo y indirecto.” E mediador ta haya cu ta importante pa gremionan bini hunto, evalua cada sector kico por spera y con por atende cu e problema aki.

E problema ta cu na final di dia, no ta e compania so ta den problema pero un cantidad di trahado ta haya nan riba caya, aunke cu un suma di placa den nan man, of bo ta haya bo cu companianan cu lo declara bancarota, cual bo kier preveni. Y e pregunta mesora ta si tin otro forma pa discuti y busca un salida cu e companianan ta keda existi tanten cu nos ta pasa den un situacion di crisis serio, pero cu na caminda bo ta spera cu bo por resolve y mira e luz den horizonte cu tin mas ocupacion aki cinco of seis luna den 2021

