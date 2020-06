Dunadonan di trabou ta menasa trahadonan pa no vota durante referendum di hotel

Sr Hubert Dirks di sindicato FTA diamars pa 3 or atardi tabata na mediador di Gobierno debi na tres parti di referendum cu tin pidi pa Eagle Aruba & Resto Casino. Sr Hubert Dirksz a menciona cu durante cu e referendum a tuma luga mas cu 30 persona trahando den un departamento di abura y tin hendenan den lista cu nan no conoce y e hendenan ey no a bin vota y a perde, y nos a manda un keho aden pasobra e proceso manera cu el a bay no ta corecto, si el a bay bon automaticamente nos a gana e parti aki.

E di dos parti di referendum parti mainta di casino 66 hende cu por a vota, 39 a vota y 39 a vota pa FTA, 1 a vota invalido y 1 contra y aki FTA tin representacion oficial di e casino. E ultimo referendum di housekeeping y otronan pero doño di trabou ta intimida y trapa derechonan di trahadonan. Informacion cu ta bin di trahadonan cu e ta menasa trahadonan cu ta vota pa referendum, pa sr Dirksz esaki ta increibel di loke ta pasando den e temporada aki y nos hendenan local ta intimida trahadonan y mester laganan recapacita y ta ancra den ley pa asocia bo mes na cualkier organisacion cu ta desea y ta den nos constitucion.

