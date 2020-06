Dunado di trabou no por kita un trahado dje facil ey p’esey tin caminda legal pa cana

Sr Anselmo Pontilius cu ta mediador a informa cu ta importante pa señala cu den nos leynan un dunador di trabou no por yega kita un hende for di trabou solamente si ta algo di urgente cu ta regla den ley, hasta si ta motibo urgente e trahado tin derecho pa procede legalmente contra su retiro. E crisis ta un crisis cu ningun hende a premira y no tin control riba esaki, sr Anselmo a menciona cu esaki no ta duna derecho na ningun dunado di trabou prome pa dicidi unilateralmente cu e ta paga salario y loke a pasa cu varios compania desde fin di Maart. Tin trahado no a cobra nan salario na April y despues a cobra fase of subsidio di salario, te ainda tin trahadonan cu no a haya nan salario di e luna di april particularmente. Ey den e trahado tin un derecho pa reclama pasobra e dunado di trabou debe. Maske kico e dunado di trabou bisa cu si e trahado haya fase esei no kiermen cu e dunado di trabou no debe, e di dos ta cu cualkier dunado di trabou cu a dicidi cu e ta termina un relacion di trabou sin cu e tin un permiso di e director di departamento di labor esey no ta un terminacion legal. Logico tin trahadornan cu ta for di e uitzendbureau cu tambe tin un otro situacion den cual ta laga e trahadornan basta debil pero tambe tin un aspecto legal, pero na mes momento tin e situacion cu keto bay cu un dunado di trabou ta propone pa cambia e acuerdo di trabou di e trahadonan den un forma unilateral, si un dunado di trabou propone pa cambia bo condicion di trabou e tin cu permitibo prome pa busca bo derecho pa bo sa loke nan ta propone si esey ta aceptabel y si e no ta contra ley y bo no tin ningun obligacion di acepta esaki. Sr Anselmo a menciona loke ta mas serio y mester señala cu tin dunado di trabou ta yega di e leu por escrito cu si no acepta e cambio e no ta paga of ta termina e relacion di trabou y esei no ta permitibel, e dunado di trabou ta bay na un menasa y esaki ta condenabel y no por. Salario ta un di e derechonan mas basico y serio di e trahado y si bo no lag’e traha pasobra ta abo como e dunado di trabou no a lage bin paden y e tin derecho di tin su salario. Sr Anselmo a menciona cu a reuni cu minister di labor y lo manda un carta pa e gremionan, dunado di trabou y sindicato pa bay bek mesa y e crisis ta grave sigur y hopi dunado di trabou tin 0 ingreso pero esei no kiermeen cu leynan laboral no ta conta mas.

