Dunado di trabao tambe por pidi pa referendum

E ley ariba parti di referendum ta hopi cla, segun Sr. Anselmo Pontilius, mediador di gobierno. E ta splica mas di e ley aki.

Si mira articulo 14a di e Arbeidsgeschillenverorderimg, si mira e articulo aki e ta parti den 4 punto. E prome punto specifico ta referi cu mediador di gobierno, ariba peticion di un dunado di trabao, un of mas sindicato, por convoca un referendum bou di trahadonan di empresa, bou di categoria di trahadonan di empresanan.

Den practica, mayoria biaha un of mas sindicato ta solicita un referendum na mediador di gobierno. E ley ta hopi cla, seccion 1 di articulo 14 ta bisa bon cla, cu si e dunado di trabao, cualkier dunado di trabao, pidi un referendum y si tin articulo valido, e referendum lo wordo convoca. Esey ta un proceso normal, den cual e ora, e dunado di trabao, no a ricibi oficialmente un carta cu ta referi na dje, pero si e dunado di trabao a comunica cu oficina di mediador, nan tin e obligacion di cumpli cu ley.

Na momento cu convoca e referendum, ta bay determina si un of otro sindicato tin e mayoria di e trahadonan. Esun cu mayoria tin derecho pa negocia un contracto colectivo. No ta asina, cu’n dunado di trabao no por convoca un referendum. Dunadonan di trabao hopi biaha ta pidi referendum, pa determina ken ta e sindicato mayoritario cu cual lo bay negocia un contracto colectivo cun’e. Ley ta bisa cu e dunado di trabao ta negocia un contracto colectivo cu e sindicato mayoritario.

Den pasado, un dunado di trabao a pidi pa claridad pa atende e contracto colectivo cu e sindicato cu tin mayoria di trahadonan representa. E ley no t’ey pa haci abuso di dje. Un dunado di trabao masha poco biaha ta pidi pa un referendum, al contrario, mayoria di biaha, nan no ta reconoce e sindicato. Ley ta hopi cla cu e dunado di trabao mester duna su motibo pa kico nan kier un referendum, cual un bes mas, ta pa determina ken ta e sindicato mayoritario y cu ken nan ta bay negocia un contracto colectivo, segun Sr. Anselmo Pontilius, mediador di gobierno.

Comments

comments