Duna localnan espacio pa siña trabao den sector hotelero

Miembro di Parlamento, Sra. Daphne Agius Cesareo-Lejuez, ta elabora tocante reunion cu tabatin cu e restaurantnan.

Segun sra. Cesario-Lejuez, e preocupacionnan cu restaurantnan a trece dilanti ta manera costo di haci negoshi y permiso di haya personal. Y no solamente e reto pa haya personal cu no ta local, sino personal local tambe, cual dificilmente nan ta haya. Ademas, cierto restaurantnan ta wordo perhudica pasobra aworaki no ta saliendo permiso pa trahadonan cu no ta local. Durante e reunion, un representante di DPL a trece dilanti cu nan ta trahando riba un maneho unda cu e prome permiso lo wordo duna den caso cu tin un local counterpart. Dus pa nan haya un espacio pa siña un local pa haci e trabou p’asina duna localnan oportunidad pa haci e trabou ey. Na final, e enfoke ta pa yuda e hendenan local. Pero tambe e mester bin di banda di e localnan, cu nan mester kier haci e trabou. Mester conscientisa pueblo cu e trabou di sector hotelero ta duna placa, pero nan mester por kier traha duro p’e si. Y mirando cu tin tanto cambernan comprometi p’e proximo añanan, e sector ey ta bay crece so, dus ta bay tin mas hende den e sector ey. Un proposicion cu tin ta pa purba duna oportunidad na personanan cu tin añanan ilegal na Aruba pa contribui na e economia local. No ta solamente cu nan ta ilegal, sino nan tin permiso of tin un buraco den nan permisonan. Dus no ta hendenan cu ta bibando ilegal so, sin ta hendenan cu tambe a contribui caba y kisas nan tin famia kinan, etc. Esaki ta puntonan cu mester evalua. Tambe tin pensamentonan di personanan cu tin barnan cu ta dificil pa haya hende muhe local pa traha den barnan nocturno y nan ta boga pa un permiso special cu cada seis luna por ehempel nan por importa un hende nobo y despues di seis luna nan ta regresa nan pais.

Sra. Cesareo-Lejuez ta mustra cu mester amplia e sectornan cu localnan no tin mucho interes pa traha aden. E ta mas facil ora localnan por haci e trabounan p’asina evita cu mester sigui trece hende di afo, pues e infrastructura di Aruba no por keda carga mas persona. Mester ta mas consciente con pa anda cu esaki bayendo dilanti cu desaroyo economico y ampliacion y extension di e sector hotelero y con e ta bay afecta e comunidad.

