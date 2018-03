Dump ta riba caminda pa conoce cambionan

E prome parti pa loke ta e proceso pa yega na un forma nobo pa atende cu e sushi na Aruba y pa loke ta trata dump, a tuma luga. Esaki a tuma luga na notariskantoor Johnson, pa cual minister Otmar Oduber ta amplia.

E RFI cu a wordo saca, uno, pa loke ta e maneho di desperdicio con pa sera e dump y kico pa haci cu e sushi, companainan cu ta willing pa bid aki na Aruba, den un destaho publico. Un total di 20 compania a participa y tres compania local cu partnernan den exterior a participa.

E planeamento ta con lo por cera Dump y kico lo wordo haci cu e maneho di e sushi, unda un total di 20 companianan a entrega un peticion incluyendo compania nan local cu a wordo inscribi y tambe companianan grandi di Europa , Merca y China cu kier participa den proyecto aki di Parkietenbos pa haya e licencia di RFI number 1 pa traha riba e maneho di desperdicio.

RFI number 2 a wordo haya tambe otro 14 companianan grandi unda cu algun di esakinan lo a inscribi na e dos proyectonan pa traha den forma simultaneo cu tur dos proyecto, pa loke ta e tecnologia cu nan kier implementa pa coregi e problematica na Parkietenbos.

Tur e companianan aki lo wordo evalua den parti Tecnichal Comitee unda lo haya e rapportnan di e 45 dianan cu nan a funciona, pa wak kico mester a haci na corto, mediano y largo plazo. Nan tin te dia 13 di April pa haci e evaluacion caminda cu na fin di April lo saca e destaho publico cu RFu, cu ta e request for quotation oficial unda na fin di Juni, lo selecta e companianan pa e 2 proyectonan di maneho di desperdicio y ceramento di Dump y e forma con lo wordo haci, asina e Minister di Infrastructura a splica. Tur esaki lo sali for di e request for quotation cu lo sali fin di april.

Kier men cu ainda lo tin cu warda un par di luna mas prome cu scoge e companianan cu ta mas cualifica riba e tereno aki, ya cu esaki lo ta un proceso serio unda prome lo haci un request di tur e companianan unda cu por cierto Minister infrastructura e expresa cu nan ta renombra y lo ta hayando hopi bon participacion di expertonan e oportunidad aki.

Un bes cu e proceso lo defini di cua lo ta e grupo di trabou cu contracto cera, esey lo sucede pa fin di Juni y pa aki un aña y mey lo tin e tecnologia implementa y operando aki na Aruba.

Pa otro siman lo anuncia oficialmente kico ta bay sucede, na caminda ta yega aki 2 aña e tecnologia nobo aki cu lo wordo implementa y en todo caso lo bay anuncia cu dump ta bay wordo cera practicamente completo riba un 90% e operacionnan den e parti di desperdicio y sushi na Aruba y cu esaki lo wordo trata haciendo e analisis pa deposita esaki na bills den e subsuelo. Ta bezig tambe cu documentacion pa por traha cu un compania local, Ecogas den e caso aki, pa cuminsa tera e sushi na un caminda cu supervision di Serlimar tambe.

Tur e otro aspectonan pa e operacion aki por wordo anuncia lo ta den proceso anto otro siman despues di 110 dia den gobierno Minister Otmar ta keda cumpli cu su deber cu pueblo y sigur e dia aki lo bay ta un dia di celebracion pa e habitantenan rond di Parkietenbos kendenan lo a sufri pa añanan di e situacion aki, segun e minister di Infrastructura y Medio Ambiente, Sr. Otmar Oduber..

Comments

comments