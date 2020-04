Dump ta keda cera ainda pa publico y Serlimar ta huur su bakinan di sushi pa cliente

Sr Anko Koopmans director actual di Serlimar a splica cu dump ta keda cera pa publico esaki ta relaciona cu e shelter in place pa no tin acomulacion di hende. E posibilidad t’ey cu por huur baki di sushi na Serlimar, por yama na oficina. Si ta residencial y bo no ta cliente di Serlimar ainda pasa cerca nos haya sa mas informacion di e pagonan y lo zorg cu e sushedad keda recogi.

Nos no kier mucho comerciante pa bin parkietenbos mes momento ta bon pa yama coordina y asina traha e agenda, esaki ta relaciona cu shelter in place. Miedo semper t’ey pa hendenan bay benta sushi riba caya of den mondi y ta te hasta haya hende ta benta sushi na dam di Hooiberg, y city inspector ta basta ocupa cu tipo di actonan aki y ta lamenta nos ta sushando nos mes un pais, asina Sr Koopmans a anuncia.

