Diabierna mainta sindicato SADA di Aduana a sali pafo cu su miembronan pafo di Airport unda nan a haya yamada di e trahadornan di Airport y pidi e sindicato pa presenta pafo pa un reunion extra ordinario mirando cu tin situacion cu a presenta un luna pasa unda camaranan a keda poni den e parti di bishitante y unda ta controla maleta y despues di esaki no a bin claridad kende a pone e camara y kende ta tras di esaki y ora a aserca e hefe directo y nada a sosode y awe trahadornan a sali pafo.

Trahadornan di Aduana cu ta traha na Airport ta desapunta pe situacion y a yega pa haya sa kico ta pasando, loke sindicato SADA a keda poni na altura ta cu e camaranan a keda poni 1 luna pasa y ora bay puntra no sa kende a ponenan y pa kende y awor a resulta cu e camaranan aki ta bou encargo di AAA, ora bo pone camara segun Edward Maduro den e parti di bishitante cu no ta den man di Aduana bo no sa kende ta mira esakinan y cu ki intencion nan por wak e camara. Pa Aduana esaki ta un seguridad pe trahador mes y den pasado a boga pa pone camara pasobra a yega di sosode cu pasaheronan ta haci denuncia falso contra trahado y tin te hasta trahado a keda dos aña na cas y despues a haya razon debi cu no tin camara pa graba.

Semper a pidi pa camara pa seguridad di tanto e trahador y pasahero y den e oficina di e hefe na warda a keda poni algun aña atras pero esaki a sosode den un transparencia y den tur participacion di esnan cu ta traha ne area di control y te hasta tabatin aseso n’e camara. Awor ta di lamenta cu esaki a bay scondi y ningun hende no sa di nada y tin secrecia y esaki ta mustra e deconeccion entre e Top di Aduana y e werkvloer cu no ta transparente y no ta splica y bisa nada y trahador ta puntra y nada ta keda haci.

Segun Edward Maduro cu e duanero ta huramenta y pa ley e tin e autoridad di controla den un maleta di pasahero y cu e ta mantene e privacidad di e pasahero pero awor aki tin camara cu ta dirigi linea recta riba e maletanan y un pasahero no sa kende a wak e camara y ki intencion y pa nos di Aduana ta hopi preocupante y si den dado caso e camara ta den man di tercera y of cualkier otro persona cu no ta Duane ambtenaar nos ta desaproba esaki.

Edward Maduro di SADA a bisa cu tanteen cu no haya claridad di kende a pone e camara no por aserca AAA ainda pero a aserca leiding di Aduana kico ta pasando y coleganan kier transparencia y sa kende a laga ponenan y ningun hende ta bisa y si dado caso cu no sali afo cu leiding lo aserca Minister y tambe AAA, pero AAA no ta nos dunado di trabou directo.