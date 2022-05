Dia Mundial di Telecomunicacion y Sociedad di Informacion ta wordo celebra ariba 17 di mei di cada aña desde 1969, p’asina conmemora e fecha cu a lanta Union Internacional di Telecomunicacion (ITU) y cu a firma e prome Convenio Internacional di Telegraf na aña 1865.

Na principio tabata celebra e dia aki como “Dia Mundial di Telecomunicacion” y na maart 2006 a añadi e parti di “Sociedad di Informacion”. Un sociedad di informacion ta un sociedad den cual e uzo, creacion, distribucion, procesamento y integracion di informacion ta un actividad significante y impulsa mediante tecnologia di informacion y comunicacion (ICT). Ta denomina personanan cu por forma parti di e tipo di sociedad aki como usuarionan di computer of esnan cu ta haci uzo regular y efectivo di Internet. ICT ta un tereno cu ta dedica su mes cu sistemanan di informacion, telecomunicacion y computer.

Enbehesimento a bira un topico di suma importancia riba e agenda mundial ya cu e cantidad di persona mayor di edad ta crece cu un velocidad hopi mas rapido cu nunca antes den e historia mundial. Banda di esaki pa decadanan a considera e generacion di edad como un grupo vulnerabel y hasta un estorbo pa e generacion jong. Pero cu strategianan pa un enbehesimento saludabel y particularmente ICT por yuda transforma e stereotipo engañoso aki den un pensamento cu personanan di edad ta contribuyentenan balioso y ta impulsonan fuerte pa economia si instancianan compronde y probecha di e potencial ofreci door di e “silver economy”, cu ta defini como e mercado desaroya rond di e necesidadnan di e populacion di edad, cu e focus riba innovacion.

Riba e website di ITU (https://www.itu.int) por haya mas informacion tocante e tema pa e celebracion di e aña aki y download e publicacion “Ageing in a digital world – from vulnerable to valuable”. Meta di e publicacion aki ta pa conscientisa e sector di ICT tocante e importancia pa ta prepara pa e necesidad- y exigensianan di e poblacion cu ta enbehese. Esaki ta esencial p’asina cumpli cu e compromiso pa no “laga ningun hende atras”, mientras cu ta haci esfuerso pa logra e obhetivonan pa un Desaroyo Sostenibel den e agenda di 2030 di Nacionnan Uni.

Den e publicacion menciona ta elabora entre otro tocante e accesibilidad di ICT pa un y tur, sin importa edad of habilidad. Cu edad ta normal cu ta experiencia cambio- y limitacionnan cu por influencia uzo di ICT; sinembargo esaki no mester forma un obstaculo. Mundialmente ta existi normanan pa accesibilidad pa ICT pa logra asina algun meta specifico pa personanan cu cierto limitacionnan, manera entre otro: reduccion di capacidad visual, reduccion di capacidad di oido, reduccion di capacidad motorico, reduccion di capacidad cognitivo, sentimento di no tin balor mas den famia y sociedad, reduccion di contacto social resultando asina den isolacion y de bes en cuando depresion y perdida di vitalidad. Door di tene cuenta cu e normanan, ICT por compensa facilmente e limitacionnan menciona di manera cu politiconan y stakeholders por garantisa e desaroyo socio-economico di tur miembro di e sociedad, sin importa nan edad y capacidad.

Den cuadro di e esfuersonan di ITU pa cu e Decada di Enbehesimento Saludabel di Nacionnan Uni y e tema di Dia Mundial di Telecomunicacion y Sociedad di Informacion, ITU ta manda un invitacion pa participa activamente na conmemoracion, contribuicion y innovacion durante henter aña cu iniciativanan local y internacional pa acelera tecnologia digital pa persona di edad y pa enbehesimento saludabel.

Ministerio di Asunto Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel ta desea tur compania, comerciante, instancia y persona cu ta envolvi cu telecomunicacion y tecnologia di informacion y comunicacion un feliz Dia Mundial di Telecomunicacion y Sociedad di Informacion.

