DTP ta trahando y esnan den transporte publico keto bay ta exigi pa bisti tapaboca

Theo Kock encarga cu departamento di transporte publico a splica cu for di comienso a papia cu tur e personalnan di autobus y e idea a bin for di nan mes pa pasaheronan usa tapaboca y for di nan banda ta haci e control riguroso y ta algo cu nan mes ta sinti cu tabata insigur pa pasaheronan no tin tapa boca den nan vehiculo. E chauffeurnan di autobus tin hopi contacto cu hendenan y despues bo ta drenta bek den auto y despues bay cas y bo ta pega famianan. Awo cu tapaboca ta obligatorio e ta bon pa tur hende nan salud. Frontera a habri y taxistanan ta trahando y algun ta tuma e risico di no atende cu turista debi na nan salud y na e momentonan aki svb no ta haci e keuring y hopi decision ta keda den man di Minister y DTP pa por yuda e chauffeurnan cu un hulpchauffeur. E tiki cu nan ta haya nan ta prefera di haya esei y no keda sin haya nada pero poco poco clientenan ta presenta pa haci cambio nan di permiso di sea taxi y DTP tin trabounan ta eherciendo. Nos tin cu mantene nos tipsnan di seguridad halto pa e trahadornan tambe den DTP.

