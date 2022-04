Diahuebs 28 april 2022 ta “World Day for Safety and Health”. E tema e aña aki ta; ” Act together to build a POSITIVE safety and health culture”.

E “World day for Safety and Health at work” ta promove e prevencion di accidente laboral y malesanan global. E dia mundial aki di Seguridad y Salud na trabou den 2022 ta focus ariba enforsa un dialogo social pa realisa un cultura positivo di seguridad y salud.

DTI a atende es dia aki e virtual meeting organisa pa ILO ” International Labour Organization” for di Geneva y tambe DTI a refleha y bai den dialogo hunto cu e personal encuanto e tema aki.

DTI ta boga pa crea un cultura positivo di seguridad y salud, y lo stimula esaki por medio di duna informacionnan y guia na e doñonan di trabou pa cu esaki.

Abase di art. 2 lid 7 Veiligheidsverordening un doño di trabou tin cu raporta na DTI ora cu tin un caso di accidente laboral.

DTI ta analisa e situacion y ta laga e compañia indica ki plan e tin pa preveni es accidentenan aki den futuro. DTI ta conseha e compania locual mester tene cuenta cune pa preveni e tipo di accidente laboral nan aki.

Importante ta pa doñonan di trabou dialoga cu nan trahadornan frecuentemente y bin cu solucionnan hunto.

Ban traha hunto pa logra e seguridad na pia di trabou!👷👷‍♀️

