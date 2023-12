DTI kier duna información na e pueblo di Aruba encuanto e procedura pa keur vehiculonan di motor.

E vehiculonan di motor cu nos ta yama UTV ta wordo categorisa conforme nos ley actual como un motorvoertuig (auto) y un ATV ta wordo categorisa como brommer.

DTI ta haci su keuring abase di e requisitonan cu tin den “Landsbesluit Voorschriften Voertuigen” (AB 1999 no. 61,)

Pa locual ta un UTV esaki ta nifica cu ta mesun rekisitonan cu ta ser exigi di un auto.

Pa locual ta trata e parti di siguridad ta importante y esencial pa e vehiculo ta cumpli cu e rekisitonan.

D.T.I ta haci e peticion na tur e compania cu ta verhuur UTV/ATV pa zorg pa nan vehiculo ta gekeurd y tur otro documentonan ta na ordo.

E companianan cu lo desea di keur nan vehiculonan por tuma contacto cu Francis Quandt, Chef di Voertuigkeuring na Tel: 5937947 pa por schedule e citanan y pa mas informacion.

E ta hopi importante pa keur bo vehiculo di motor, pa motibo cu esaki ta un chekeo p’e condición di e vehiculo y ta hisa e seguridad di e usuario cu por ta bo mes, di bo famia,bo trahador of un turista cu ta di bishita na Aruba.

DTI ta sugeri pa keur e vehiculonan pa evita desgracianan innecesario, evita boet of gasto halto .



Pa un UTV pasa un keuring e tin di cumpli cu e siguiente lista di rekisito:

1. E datonan di e registracion ta wordo verifica:

a. E “Vehicle Indentification Number” (VIN)

b. E tipo di vehiculo y e tipo di motor (Si e tipo di motor di e vehiculo no ta cuadra (p.e. ta indica gasoline pero ta diesel) ta exigi pa haci cambio na DIMP prome cu otorga e keuringsbewijs)

c. Color di e vehiculo.

Ta controla si tin un seguro valido. Si no tin un seguro valido no ta otorga e keuringsbewijs.

2. Rekisitonan cu un UTV mester tin pa por pasa un keuring:

Mester tin Brake dilanti, patras y handrem

Spiel rechts, links y memey paden

Mecanismo di stuur y shocks mester ta den bon condicion

Tairanan mester tin groef (min. 1 mm.)

Muffler y escape di gas no mag tin buraco aden y no mag di produci hopi huma

Mester tin luz dilanti y patras (cora), luz di color no ta wordo acepta

Mester tin luz di reverse

Mester tin luz di señal dilanti y patras (oranje)

Mester tin luz di brake

Mester tin number di auto dilanti y patras y mester tin un kentekenlicht

Mester tin pitro y mester ta un solo tono

Mester tin draagveren

Vehiculo mester ta den bon condicion general

Batería mester ta bon ancra

No por tin liek di azeta

Vehiculo mester ta dentro di e siguiente midinan (4,20 m. halto – 2,60 m. hancho)

Safety belt mester ta den bon condicion

E sientanan mester ta bon ancra

Keuring ta tuma lugar conforme rekisitonan di Landsbesluit voorschriften voertuigen (AB 1999 nr. 61). Por haci un peticion na DTI pa ricibi e rekisitonan di UTV conforme e ley.

Na e-mail [email protected]. Por contact telefonicamente na Tel: 5845300.