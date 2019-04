Mensage di seguridad di DTI

Uso di “Grind Machine”den Construction (y otro lugar)

DTI (Dienst voor Technische Inspectie) su seccion di siguridad (veiligheidsafdeling) ta haci regularmente inspeccion y control riba tur proyectonan di construction aki na Aruba.

Meta principal pa DTI ta, boga pa e siguridad di e trahado y area di trabou. Loke a bin dilanti ta cu durante inspeccion e uso di grind machine ta hopi usa pa haci trabou di corta metal.

Remarcable ta, cu casi tur grind machine, e hendenan ta kita e capa protector (guard of beschemkap) di e grind machine. Esaki ta crea un situation hopi peligroso pa esun cu ta usa e grind machine. Pasobra si e blade di e grind machine kibra, e pida blad ei ta bula y por corta e persona cu ta usando e machine of bula dal otro persona den sercania. NO KITA E CAPA PROTECTOR of GUARD.

Tambe ta encontra cu trahadornan ta usa un blade mas grandi cu e machine a wordo diseña pe. Mester tene na cuenta cu cada blade ta wordo diseña pa cierto tamaño di machine. Si bo poni un blade mas grandi riba un grinder chiquito, door cu e revolucion ta hopi mas halto di cual e blade su revolucion a wordo traha, e tin chens di kibra sin cu bo cuminsa corta cu ne. Esey ta crea e mes un peligro cu e pida blade ta bula y herida un persona. INSTALA SOLAMENTE BLADE CU E MACHINE TA DESIñA PE.

Otro punto di seguridad di grind machinenan;

• usa dos man pa controla e machine ora di use

• Usa safety bril y faceshield pa protega bo cara durante uso

Tin hopi accidente ta pasando cu grind machine den construction y hopi biaha ta herido serio esaki ta trece cune.

No ta tur e accidentenan ta wordo reporta na DTI y pa un recordatorio si un accidente di trabao pasa, pa contact DTI.

Pa tur usario, please traha y corda riba bo seguridad. Esun cu ta herida ta pasa den e dolor y mester tene cuenta cu e consequencianan. Better safe than sorry.

