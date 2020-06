DTI ta recorda tur persona cu tin afspraak entre 17 Maart pa 29 Mei

DTI ta manda un recordatorio na tur persona cu tabata tin un afspraak den e periodo di 17 maart 2020 te cu 29 mei 2020 y cu no a ricibi un fecha nobo pa keur pa un of otro motibo pa please tuma contacto cu DTI na 5845300 of whatsapp na Tel: 5937947. Esaki ta solamente pa esnan cu tabata tin afspraak caba durante es periodo ey.

E “grace-period” ta te cu 1 juli 2020 pa esnan cu tabata tin afspraak di keur of herkeuring desde e periodo di 17 maart 2020 te cu 29 mei 2020.

Esnan cu acudi después di 1 juli 2020 lo mester paga di nobo.

Esnan cu ricibi nan datum di afspraak pa keur tin cu presenta ariba e fecha y orario duna. Lo mester drenta na e banda di voertuigkeuringshal cu ta “GATE nr. 3” pa entrega e documentonan y pa pasa y keur e vehiculo.

Pa traha afspraak nobo pa keur vehiculonan di motor mester pasa personalmente na DTI y cu e siguiente documentonan:

Seguro valido

Registratie (di SIAD)

Pa esnan di “personenvervoer” (Taxi, T-O, V-cars etc) nos ta dunando un servicio special cu cierto dia nan di siman ta special pa keur es vehiculonan aki . DTI ta pidi pa presenta na balie cu e documentonan necesario y indica cu ta un personenvervoer pa por haya un afspraak riba e dianan special.

Pa loke ta trata companianan cu ta desea di laga keur nan vehiculonan di motor esaki nan tambe por jama of whatsapp na Tel: 5937947 pa regla lo necesario pa por bin keur e vehiculonan ariba un solo dia.

Reglanan vigente pa entrada.

•Preferibel solamente 1 miembro so di famia.

•Persona nan cu sintomanan di COVID-19 of cu tin un malestar no ta ser permiti pa drenta.

•Prome cu drenta mester haci man limpi cu handsanitizer.

•Nos ta pidi pa tene e distanciamento social y para na e linea blauwnan cu tin marca den vloer y tambe para na e stickernan di “Please stand here”.

Den nomber di DTI nos ta pidi comprencion pa cu e ”Normal Nobo” y pa e tardansa di servicio cu lo por surgi pa motibo di tuma precaucion y ta spera di por conta cu e cooperación di Pueblo di Aruba.

SIGURIDAD NA PROME LUGAR!

Comments

comments