DTI ta keda cera pa publico te proximo aviso

Dienst Technische Inspecties ta anuncia den relacion cu e crisis di Corona Virus cu tin cambio den nos servicio te proximo aviso.

DTI ta cera pa publico te cu proximo aviso.

Pa e parti di Voertuigkeuring (keurmento di auto, truck, brommer etc.) lo siguiente;

– Actualmente no ta posibel pa haci afspraak pa keur voertuigen(auto, trucks, brommer).

– Afspraak nan haci desde 17 maart 2020 te cu 20 april 2020 lo wordo posponi pa un otro fecha.

– E pago haci y e afspraak no ta perde su validez.

– Esaki ta conta tambe pa herkeuringnan cu tin un fecha di vencimento dentro di 30 dia.

– Servicio di Registracion, Overschrijving y Duplicaat no ta posibel actualmente.

– Pa información encuanto keurmento di auto y cambio di afspraak por tuma contacto na Tel: 5937947 (whatsapp of yama).

Informacion necesario : datum afspraak- Nummer plaat auto – Tel Nr. Korps Politie Aruba (KPA) a ser poni na altura di es cambio nan aki.

Pa mas información por email dti.voertuigkeuring@gmail.com y facebook: Dienst Technische Inspecties.

Den nomber di DTI nos ta pidi nos disculpa pa cu esaki y ta spera di por conta cu e cooperación di Pueblo di Aruba. Nos ta pidi pa sigi e instruccionnan di DVG . SIGURIDAD NA PROME LUGAR!

Comments

comments