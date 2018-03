DTI ta informa tocante servicio di keurmento di auto

Desde 6 di Februari 2018, DTI a cuminsa duna servicio na su clientela den su edificio nobo na Barcadera 153. Esaki ta ubica net pariba di Veterinaire Dienst/Abattoir. Continuamente DTI ta busca formanan pa ofrece un miho servicio, entre otro, den aprobacion di vehiculo di motor.

Durante e aƱanan tabata tin varios cambio den e proceso di keur vehiculo. Di cana yega y haya number, haci afspraak, cana kibra, te cu yama na telefon pa haci un cita. Ultimo a introduci un sistema unda cu e cliente por a pasa na DTI, paga pa e keurmento di e vehiculo y ricibi un cita pa keur e vehiculo.

E decision aki a cay ora cu a ripara cu tin cliente ta traha cita pero no ta presenta pa e cita y asina tambe ta stroba otro cliente cu si kier keur nan vehiculo.

E prueba of comprobante cu e cliente ta haya tin e dia y ora cu mester presenta pa keur e vehiculo. Awor cu mester bin paga na DTI su oficina pa haya un cita, tin algun reclamo cu mester acudi dos biaha na DTI. Uno pa traha cita, y otro pa bin keur e vehiculo.

Desde awe padilanti ta brinda e posibilidad pa presenta na DTI, y keur bo vehiculo e mesun dia; si tin espacio e mes un ora. Asina aki DTI ta traha pa trece mas oportunidad na e pueblo di Aruba y su clientela pa keur vehiculo. Tambe di e forma aki contribui na un trafico cu vehiculo mas sigur.

Ademas, nos kier informa nos clientenan cu tin suficiente espacio pa parker vehiculo na cada banda di e edificio y no ta necesario pa para banda di caminda cu por crea un peliger.

DTI ta spera bo pa pasa keur bo vehiculo pa asina bo tambe contribui cu e seguridad den trafico riba nos careteranan.

Comments

comments