Por medio di es comunicado aki DTI ta informa pa tin bo documentonan na ordo y haci bo afspraak na ora pa asina bo tin un keuringskaart valido. DTI su balie ta habri di Dialuna pa Diabierna; di 07:45am-11:30am y di 13:00-15:30pm. Alavez DTI ta informa cu pa traha un afspraak pa keur un vehiculo di motor mester presenta personalmente na balie cu e siguiente documentonan;

Registracion di e vehiculo (Registratie DIMP). Polisa di seguro di e vehiculo. (Imprimi, no digital). E keuring ta costa Awg. 50,- y mester wordo paga ora traha e afspraak. 4. Vergunning (si ta un vehiculo di transporte publico).

Dia di keuring e cliente mester trece e siguiente documentonan:

Registracion di e vehiculo (Registratie DIMP). Polisa di seguro di e vehiculo valido. (Imprimi, no digital). Recibo di DTI cu e fecha di afspraak. Vergunning (si ta un vehiculo di transporte publico).

Companianan lo por tin e posibilidad pa keur nan fleta ariba un diasabra pero pa esaki mester traha afspraak y por contact Chef Voertuigkeuring na Tel: 5937949.

Ki ora bo mester keur bo auto?

Si bo a cumpra un vehiculo nobo di fabrica pa uzo personal bo tin cu añadi 3 aña ariba e bouwjaar y es aña ey bo persona lo tin cu keur bo vehiculo pa prome biaha. Por ehempel es aña aki e vehiculonan pa uzo personal cu bouwjaar 2019 lo mester bin keur pa prome biaha. Despues di e prome biaha e vehiculo di motor pa uzo personal mester wordo gekeurd cada 2 aña. Pa transporte publico (personenvervoer) ta conta otro duracion: Vehiculonan cu uzo como autobus, bus, taxi, tour-operators (T-O) etc, tin cu keur cada aña y e vehiculonan nobonan prome cu nan subi caminda nan lo mester keur esakinan. Den caso cu si nan a haci cambionan na e vehiculo of tabata den un accidente lo tin cu bin pa keur esakinan un bez mas prome cu haci uzo di nan ariba carretera. Pa vehiculonan di compañia (bedrijfsauto’s), trucks, pickup tin cu keur cada 1 aña. DTI ta boga pa e seguridad y ta haci e petición pa tin un keuringskaart valido!

