DTI ta hunga un rol hopi grandi den siguridad na pia di trabao

Dia Internacional di Siguridad na Pia di Trabao ta un dia di reflexion, di kico ta e trabao di DTI. Sr. Otmar Oduber, minister encarga cu DTI, ta amplia.

Ta pensa riba DTI ora di keur auto, pero e cantidad di trabao cu nan tin, pa percura di siguridad di tur hende na Aruba, na cierto forma. Un ehempel ta e trucknan di cuminda cu nan ta bezig ta controla y cu si analisa, un 90% di nan no ta pasa e medidanan di siguridad cu nan tin. No ta solamente pa den e cura cu e ta, cerca di un cas, den e bario. Pero e ta un trabao cu ta hopi importante den e bida cotidiano, tur dia di tur hende na ARuba. E ta un trabao cu hopi ta keha ora cu DTI yega pa controla.Ta te ora cu algo sosode, cu ta realisa e importancia di e trabao aki.

Vooral ariba e Dia di Siguridad na Pia di trabao, e aspecto laboral pa conscientisa doñonan di trabou, pa conscientisa trahadonan mes, pa traha den un forma mas safe, pa nan famia, pa nan mes. Lo sigui conscientisa e comunidad ariba e importancia di e trabao di DTI, pa calidad di nos tur y e salud di tur hende cu ta traha cu akinan.

Minister Oduber a sigui bisa cu kisas ultimo añanan atencion na tur e leynan cu ta cay bou di DTI, pa realisa cuanto aspecto di siguridad cu no ta bezig ta controla. Ekiponan cu kisas no obtenibel na DTI. Ta ‘ijk’ diferente balansanan. Hopi cos cu no ta para keto na dje, pa realisa e importancia.

Aruba a crece, cu hopi actividadnan cu ta crea peliger, y ta conecto cu Sr. Koopmans, director di DTI a sigui traha y biniendo di sector priva, ta weita un diferencia grandi, den e maneho. Mester reinforsa e departamento, pa respeta e trabao di nan tambe. Y no cu ta ‘wanta nan” aden ora di haci trabao di control, pero laga e inspeccion tuma luga, pa siguridad di un y tur. Tabata palabranan di minister encarga cu DTI, Sr. Otmar Oduber.

