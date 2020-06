DTI ta anuncia cu tin cambio den nos servicio na balie

Dienst Technische Inspecties ta anuncia den relación cu e “Normal nobo” cu tin cambio den nos servicio na balie entrante Dialuna 01 juni 2020 pa por cumpli cu e rekisitonan di hygiena y distanciamento social.

Orario lo ta di 7:45 am – 9:00 am exclusivamente pa clientenan di 60+.

Desde 9:00 am pa 11:30 am lo ta pa tur otro cliente y tambe di 1:00 pm-3:30 pm. Na e balie principal lo ser duna e siguiente servicionan;

– Pa haci afspraak nobo pa keur vehiculo di motor – Registracion di auto

– Overschrijving

– Duplicaat

Pa haci afspraak nobo pa keur vehiculo di motor mester presenta personalmente y cu e siguiente documento nan;

– Registracion di e auto (obtenibel na SIAD)

– Seguro valido

– Pa pago: ta pidi pa haci uzo preferibel di “swipe”.

Pa haci Registracion;

– Mester tin e siguiente informacion di e vehiculo: *Vin nummer -color- bouwjaar- merk-model.

– Mester trece e identificacion di e doño di e auto.(I.D, Rijbewijs of Paspoort).

– No mester trece e vehiculo (si e ta den sistema), si e no ta den sistema si mester trece e vehiculo.

-Registracion cu un keuringsbewijs valido ta costa: Awg. 5,-

-Registracion pa un vehiculo nobo (Bouwjaar 2020) (ta ricibi 3 aña di vrijstelling)

ta costa: Awg 5,-.

-Registracion pa un vehiculo cu su keuringbewijs a caduca of cu no tin keuringsbewijs ta costa: Awg 50,-.

Pa haci Overschrijving:

– Vehiculo mester ta presente na D.T.I.

– Mester tin registracion di e auto (SIAD) – Seguro valido pa e auto.

– Overschrijving ta costa Awg. 10,-.

01 juni 2020

D.T.I. Barcadera 153; Tel 584 5300; Fax 584 1073; email: dti@setarnet.aw

Pa haci Duplicaat:

– Mester tin registracion di e auto (SIAD) – Seguro valido pa e auto.

– Duplicaat ta costa Awg. 10,-.

– No mester trece e vehiculo.

E personanan cu tin afspraak caba pa keur auto a wordo yama door di DTI y si bo persona no a ricibi un yamada ainda por jama na Tel: 5845300 pa ricibi un fecha nobo, no tur hende nan telefon ta disponibel.

Lo tin un “grace-period” te cu fin di Juni 2020 pa esnan cu tabata tin afspraak di keur of herkeuring desde e periodo di 17 maart 2020 te cu 29 mei 2020 cu nan lo por haya un fecha nobo. Esnan cu acudi después di 1 juli 2020 lo mester paga di nobo.

Esnan cu a ricibi nan datum di afspraak pa keur tin cu presenta ariba e fecha y orario duna. Lo mester drenta na e banda di voertuigkeuringshal cu ta porta nr.3 pa entrega e documentonan.

Reglanan vigente pa entrada.

•Ta permiti solamente 1 miembro so di famia.

•Persona nan cu sintomanan di COVID-19 of cu tin un malestar no ta ser permiti pa drenta. •Prome cu drenta mester haci man limpi cu handsanitizer.

•Nos ta pidi pa tene e distanciamento social y para na e linea blauwnan cu tin marca den vloer y tambe para na e sticker di “Please stand here”.

Por manda pregunta via nos email dti@setarnet.aw y Facebook page: Dienst Technische Inspecties. Por yama pa información na : Tel: 5845300.

Den nomber di DTI nos ta pidi comprencion pa cu e ”Normal Nobo” y pa e tardansa di servicio cu lo por surgi pa motibo di tuma precaucion y ta spera di por conta cu e cooperación di Pueblo di Aruba.

SIGURIDAD NA PROME LUGAR!

D.T.I. Barcadera 153; Tel 584 5300; Fax 584 1073; email: dti@setarnet.aw

Comments

comments