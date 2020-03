DTI su balie ta keda cera entrante 16 Maart 2020 te proximo aviso

Dienst Technische Inspecties ta anuncia den relacion cu e crisis di Corona Virus cu tin cambio den nos servicio di 16 maart 2020 pa te proximo aviso pa asina limita e circulacion di personanan na nos balie nan:

E balie ta wordo cera, y esey ta nifica cu:

– No lo ta posibel pa haci afspraak (nobo) pa keur voertuigen

– Caha lo ta cera. – Lo ta posibel pa paga online, pero esaki ta conta solamente pa e installateursnan y no pa haci afspraak di auto.

– Entregamento di documentonan lo ta preferibel via email of lo por contact e Chef di departamento pa entrega esaki si ta di emergencia. E personanan cu tin afspraak traha caba pa keur auto lo wordo yama door di DTI desde 16 di maart 2020 y puntra pa pospone te aki dos siman, of si acaso toch ta bini nos lo keur e vehiculo tumando e precaucionan necesario.

Afdeling Ijkwezen lo no accepta weeginstrumenten na DTI.

Afdeling Elektrokeuring lo no haci keuring di installacion di coriente. NV ELMAR tampoco ta keur te proximo aviso.

Afdeling Stoomwezen y Afdeling Veiligheidsinspectie lo sali solamente den caso di emergencia.

Semper por manda pregunta via nos email [email protected] y facebook: Dienst Technische Inspecties.

Por yama pa información na : Tel: 5845300.

Den nomber di DTI nos ta pidi nos disculpa pa cu esaki y ta spera di por conta cu e cooperación di Pueblo di Aruba.

Y nos ta pidi pa sigi e instruccionnan di DVG . SIGURIDAD NA PROME LUGAR!

