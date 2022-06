DTI Comunicado di prensa 24 juni 2022 : Registro di Instaladornan di coriente 2022

Abase di articulo 19 Landsbesluit installatievoorschriften electrische inrichtingen, ora cu tin un proceso di un instalacion di coriente cu ta wordo poni, expande y/of ser cambia por tuma lugar solamente door di un instalador di coriente cu a ricibi un reconocimento door di Minister y cu a ser registra ariba e registro oficial di DTI y ta inscribi na N.V. Elmar.

E instalador reconoci ta e persona cu ta autorisa pa encamina e proceso di keuring.

Recientemente DTI a otorga na e asina yama “Erkende Elektro-installateurs”/ Instaladornan di coriente prolongacion di nan installateursvergunning den forma di un badge di 2022, y tambe nan a ricibi nan Decreto Ministrial (Ministriële Beschikking).

Informacion a ser duna di e diferente procesonan pa por garantisa seguridad y un mihor servicio y tambe cambionan cu lo ta na caminda.

E otorgamento a tuma lugar door di Hoofd van Dienst wnd., Sra. Richella Dorothal, y

Chef Elektrokeuring. sr. Edwin Kock.

Tin un total di 66 Elektro-installateur registra pa aña 2022.

E registro oficial di e instaladornan reconoci door di DTI pa 2022 a wordo concretisa y por haci un peticion pa ricibi e registro via email [email protected] of por pasa na balie di DTI pa esaki.

Pa ley tur instalacion di coriente mester wordo gekeurd door di DTI y pa esaki tuma lugar tin un proceso cu mester wordo cana por medio di un instalador di coriente cu ta riba e lista di registracion di DTI.

Sin un instalador di coriente reconoci pa DTI, e keuring no por tuma lugar.

Aconsehabel ta cu si bo ta den proceso pa cuminsa traha bo cas pa bo escohe un instalador di coriente for di e registro oficial y laga su persona encamina e proceso di keuring desde comienso te na eindkeuring.

Esaki ta conta tambe pa proyectonan, edificionan, negoshinan y si ta bai over na expansión (uitbreiding) of cambio (wijziging) di bo instalacion di coriente existente of instalacion nobo.

Con bo por bin na remarke pa ta un instalador di coriente reconoci pa DTI?

Pa por bin na remarke como un instalador di coriente reconoci pa DTI e persona mester tin mínimo un di e siguiente diploma nan:

– T.U. of T.H. diploma electro (Technische Universiteit ofwel Technische Hogeschool diploma)

– H.T.S. diploma elektro (Hogere Technische School)

– M.T.S. diploma elektro (Middelbare Technische School)

– T. S. I. diploma (Technicus Sterkstroom Installatie)

– Vakbekwaamheidsproef-certificaat.

Tambe e persona lo mester entrega un petición oficial por escrito dirigi na Minister di Justicia caminda cu e ta indica di lo cumpli cu e installatievoorschriften cu tin den Landsbesluit Installatie Voorschriften Electrische Inrichtingen y tambe cu e lo responsabilisa su mes pa tur instalación y trabounan cu ser haci door di su empleadonan/coleganan cu e lo tin un bon supervisión di esaki y tambe cu e empleadonan/coleganan tin e experticio necesario pa haci e tipo di trabounan aki.

Tambe e persona lo mester entrega e diferente documentonan necesario pa prueba cu e tin experiencia y conocemento pa diseña y ehecuta instalacionnan di coriente. (Preferibel tuma contacto cu DTI pa ricibi mas detayes).

E prome petición pa un instalador di coriente ta ser evalua y si e persona ta bin na remarke pa cu esaki e lo ricibi un decreto ministrial (Ministriële beschikking) y un badge cu su potret pa por identifica su mes. Esaki tin un validez di un aña y después lo tin cu haci un petición di prolongación cada aña y akinan e trabounan di e instalador lo ser evalua cada aña.

Pa mas informacion por tuma contacto via e email [email protected] of por yama na 5845300 puntra pa e afdeling elektrokeuring.

DTI ta gradici e instaladornan pa nan trabounan eherci durante e añanan y tambe ta yama bon bini na esnan nobo y ta deseanan tur clase di exito den 2022.