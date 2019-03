DTI: Informacion pa cu keuring di vehiculo di motor

Por medio di comunicado aki DTI kier duna informacion na e pueblo di Aruba encuanto e procedura pa keur vehiculonan di motor. Den aña 2018 mas o menos 40% di e vehiculonan di motor di Aruba a wordo gekeurd. Por bisa cu e gran mayoría di vehiculonan di motor na Aruba no ta gekeurd, e ta inclui e vehiculonan particular y tambe di transporte publico, especialmente V-auto.

E ta hopi importante pa keur bo vehiculo di motor, pa motibo cu esaki ta un chekeo pa cu e condición di e vehiculo y ta hisa e seguridad di bo mes, di bo famia, y tambe di otronan. E conseho di DTI ta, pa evita desgracianan innecesario, evita boetnan halto y keur bo vehiculo di motor.

Pa traha cita (Afspraak).

Orario pa traha cita ta di 7:45 pa 11:30 y di 13:00 pa 15:30.

Keuring di vehiculo di motor ta di dialuna pa diabierna di 7:30 pa 12:00 y di 13:00 pa 16:00.

E keuring ta tuma lugar via un cita, paga adelanta.

Por pidi un cita solamente personalmente na balie di D.T.I.- Barcadera #153. (situa riba caminda di Barcadera Pariba di Arugas)

Pa por haya un cita e cliente mester:

1. pasa na balie #2, prome pa traha un cita/afspraak.

2. Después pasa na balie #1, e cashier, pa paga

IMPORTANTE: Trece e siguiente documentonan y informacion pa traha cita:

• Registratie formulier DIMP (marca y Vin nr di e vehiculo)

• seguro valido,

• nomber y telefon di e cliente.

•

Keuring di e vehiculo.

Riba dia di cita tin cu presenta prome na balie (Balie #3) cu e siguiente documentonan:

• Comprobante di e cita,

• Keuringsbewijs bieu (si e vehiculo a yega di keur caba),

• Registratie formulier di DIMP y

• Comprobante di seguro valido.

IMPORTANTE: No ta permiti pa pasa e vehiculo den e edifcio di keur, prome cu a entrega e documentonan na balie.

Saka tur pertinencianan di balor (placa, tas, cartera, etc.) for di bo auto prome cu e pasa den e hal di keuring. DTI no ta responsabel pa cu esaki.

Ora di keuring ta wordo controla entre otro e siguiente puntonan:

1. E datonan di e registracion ta wordo verifica:

a. E Vehicle Indentification Number (VIN)

b. E tipo di vehiculo y e tipo di motor (Si e tipo di motor di e vehiculo no ta cuadra (p.e. ta indica gasoline pero ta diesel) ta exigi pa haci cambio na DIMP prome cu otorga e keuringsbewijs)

c. Color di e vehiculo.

Ta controla si tin un seguro valido. Si no tin un seguro valido no ta otorga e keuringsbewijs.

2. Algun puntonan tecnico:

a. Brake di pia y handrem

b. E mecanismo di stuur y shocks

c. E tairanan mester tin groef (min. 1 mm.)

d. E motor, muffler y escape di gas (vehiculo cu ta produci hopi huma no ta pasa keuring)

e. E lusnan (lusnan di color no ta acepta)

f. E glasnan riba e vehiculo y e wiper (Tint: windshield strook maximal 15 cm. ariba; otro glas min.30%)

g E pito, mester ta un solo tono

h. E condicion general di e vehiculo y e midinan (4,20 m. halto – 2,60 m. hancho)

i. Safety belt, spiel, sientanan, etc.

Unabes cu e vehiculo wordo goedgekeurd un sticker ta wordo duna na cliente pa wordo geplak riba e windshiled na e skina rechts abou. Si pa un motibo of otro e vehiculo wordo afgekeurd e cliente ta haña chens pa drecha e fayo indica pa e keuringsambtenaar dentro di 30 kalenderdagen. E cliente tin 1 chens pa herkeur e vehiculo. Si encaso e bolbe wordo afgekeurd lo mester traha un afspraak di nobo pa bolbe keur e vehiculo completo.

Tarifanan di keuring ta como lo siguiente:

• Vehiculo cu un peso menos cu 3500kg ta paga Alf 50,-

• Vehiculo cu un peso mas cu 3500kg ta paga Alf 80,-

y pa cada as extra ta bin acerca Alf 30,-

• Duplicaat ta Alf 10,-

• Overschrijving ta Alf 10,-

• Registracion ta Alf 5,- si e vehiculo tin un keuring valido y si e vehiculo no ta gekeurd ta paga 50,- pa registracion plus ta haya afspraak pa e vehiculo bin keur.

Pa cierto vehiculonan di transporte publico tin exigencianan adicional:

Por ehempel interior, spare tire, EHBO kit, brandblusser, cantidad di asiento, etc.

Keuring ta tuma lugar conforme stipulacionnan di Landsbesluit voorschriften voertuigen (AB 1999 nr. 33).

