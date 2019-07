DTI hopi mas activo na companianan pa loke ta e aspecto di siguridad na trabou

Dienst Technische Inspecties (DTI) ultimo temponan ta hopi mas activo ariba e tereno di siguridad na Aruba. Y vooral kico DTI ta haci y cua leynan mester wordo respeta pa por tin un compania, un negoshi. Na Juni a pasa den dos branche di construccion.

Pero prome cu esey a bay na otro areanan di Aruba, cual ta time share y despues a bay Triple A, Monumentenbureau. DTI tin su mesun partnernan den gobierno y ultimo tabata AHATA, cu ta e hotelann. Ta purba di haci’e den asociacionnan pa haya un reach mas grandi den menos tempo, segun Sr. Anko Koopmans, director di DTI.

Ta tur e hotelnan ta presenta y nan ta scucha e mesun version, pero ta duna e oprotudinad pa scucha e informacion y despues bin pa check si mester mas informacion, of si nan kier un topico, kisas mas specialisa den nan area, den nan gruponan den hotel of cu nan kier mas otro informacion.

DTI t’ey pa comparti experiencia y vooral den e parti di siguridad di trabou, dus e trahado pero e no ta conta esey so. Tambe e parti di e doño di compania cu mester provee e siguridad pa su empleadonan. Esey ta e leynan cu ta apoya e parti di e relacion ey, y esey ta purba na splica. Hopi biaha companianan ta existente, nan ta traha pero nan sa nan leynan di BBO, IB.

Hopu biaha e leynan no ta wordo lesa of comprendi door cu nan ta na Hulandes, pa cual a purba duna un version mas cortico di cual ley nan ta y unda por haya esakinan.

Esaki ta un proceso, cu ta cana un poco slow, no ta tur hende ta gusta lesa e leynan y vooral cu na Hulandes, cu ta haci’e poco mas dificil.

Kisas por wak un aumento di yamada pa DTI. E meldingsplicht ta un di e leynan, unda cu’n compania cu tin un accidnete na pia di trabou mester meld na DTI. ‘Mirando e cifranan di SVB tin hopi caminda ainda pa bay. Pero esaki ta e prome, y Sr . Koopmas ta sigur cu ta mehorando y mas laat den aña lo bay comparti esakinan, ya cu tin un par di punto unda cu por midi si e ta bay bon of no, y si e ta bay den bon caminda si of no.

DTI semper ta disponibel, sea na telefon of via email, como tambe un Facebook page di DTI. Tin topiconan cu kier purba di crea atencion pa esaki.

